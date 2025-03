W Biedronce masło prawie o połowę taniej. Pędź na zakupy, bo taka okazja zaraz minie

W ostatnich miesiącach masło zdecydowanie podrożało, co sprawia, że jego zakup stał się zdecydowanie bardziej kosztowny. Ze względu na to, warto śledzić promocje i korzystać z okazji, aby zaoszczędzić na tym produkcie. Masło jest jednym z podstawowych składników w wielu kuchniach – używamy go do smażenia, pieczenia, czy jako dodatek do różnych potraw. Dlatego warto zaopatrzyć się w zapas, szczególnie gdy można je kupić w niższej cenie. To z kolei pomoże obniżyć miesięczne wydatki na artykuły spożywcze.

Tanie masło w Biedronce

W Biedronce trwa aktualnie świetna promocja na masło, można je kupić niemal o połowę taniej. Masło ekstra „Mleczna Dolina” jest bowiem przecenione aż o 41 procent. Oznacza to, że za jedno opakowanie tego produktu w promocyjnej cenie trzeba zapłacić tylko 4 zł 69 gr. Jest jednak warunek: cena ta obowiązuje tylko przy zakupie trzech kostek masła. W praktyce oznacza to, że jeśli zaopatrzymy się na przykład w dwie kostki masła, będziemy musieli zapłacić za nie zgodnie z regularną ceną. Limit dzienny to trzy opakowania na kartę „Moja Biedronka”. Oferta trwa od 14.03 do 15.03., więc trzeba się spieszyć z zakupami.

Gdzie jeszcze można kupić tanie masło?

Tanie masło, poza Biedronką, dostaniecie też w innych supermarketach. Między innymi w Auchan kupicie ten produkt w naprawdę świetnej cenie. Masło Łowickie ekstra kupicie o 33 procent taniej. Promocja trwa do 19 marca 2025 roku. Również w Kauflandzie przecenione jest masło marki „Mlekovita” aż o 42 procent – takie tanie zakupy można zrobić do 17 marca 2025 roku. Z kolei w Lidlu masło marki „Pilos” kupisz o 37 procent taniej. Ta oferta trwa jednak tylko od 14 do 15 marca. Kupowanie produktów na promocjach w supermarketach to doskonały sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i podreperowanie domowego budżetu. Często można znaleźć masło i inne artykuły codziennego użytku, które są mocno przecenione.

