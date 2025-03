Popularny suplement fałszuje wyniki badań krwi. Endokrynolog ostrzega: możesz dostać błędną diagnozę

Lekarz Szymon Suwała niedawno opublikował w mediach społecznościowych materiał, w którym przestrzega Polaków przed nieprzemyślanym łykaniem popularnych suplementów diety. Choć nie są szkodliwe dla organizmu, to mogą zafałszować wyniki badań laboratoryjnych, a co za tym idzie znacznie utrudnić i opóźnić postawienie właściwej diagnozy dotyczącej stanu zdrowia. „70 procent decyzji medycznych podejmowanych jest na podstawie wyników badań laboratoryjnych – kluczowe jest, by były one precyzyjne” – zauważa specjalista.

Jaki suplement może zafałszować wyniki badań krwi?

Należy uważać na suplementy diety, które zawierają biotynę, nazywaną również witaminą H. Polacy często ją stosują, by poprawić stan włosów oraz paznokci i zapobiec ich nadmiernej łamliwości. Dzienne zapotrzebowanie na ten związek wynosi 30-75 ug. Suplementy dostarczają go organizmowi w znacznie większych ilościach. Nie stanowi to jednak istotnego zagrożenia, ponieważ biotyna wykazuje bardzo niską toksyczność. Problem, jak wskazuje dr Szymon Suwała, leży gdzie indziej. Ekspert zwraca uwagę na fakt, że witamina H może negatywnie wpływać na wiarygodność wyników badań krwi.

W części analizatorów biochemicznych, ze względu na dużą stabilność i wysoką czułość, stosuje się metody wykorzystujące wiązanie streptawidyna-biotyna. U pacjentów z wysokim stężeniem biotyny we krwi, może dochodzić do zaburzeń w strukturze tego układu i tym samym: zafałszowania wyników badań [...]. W kontekście klinicznym możemy mieć zatem do czynienia z fałszywym rozpoznaniem nadczynności tarczycy, w tym w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa lub Hashitoxicosis [nadczynności tarczycy w chorobie Hashimoto – przyp. red], hiperkortyzolemii [stan zwiększonego wydzielania kortyzolu – przyp. red], a z drugiej strony: niezauważenia hiperprolaktynemii [podwyższone stężenie prolaktyny we krwi – przyp. red], niedoczynności przytarczyc czy części przypadków hipogonadyzmu [stan obniżonego wydzielania hormonów płciowych przez narządy płciowe – przyp. red] – zauważa lekarz.

Dlatego tak ważne jest, by przed planowanym pobraniem krwi odstawić suplementy diety zawierające biotynę. Ma to bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w diagnostyce problemów zdrowotnych o podłożu endokrynologicznym.

Kiedy należy odstawić biotynę przed pobraniem krwi?

By eliminować ryzyko zafałszowania wyników badań laboratoryjnych, należy zrezygnować z przyjmowania biotyny. Kiedy najlepiej to zrobić? „W przypadku dawek do 5 mg/d na 1-3 dni, zaś w przypadku wyższych: na 7 dni przed pobraniem krwi” – radzi dr Szymon Suwała. Jeśli przyjmujesz suplementy diety i planujesz badania krwi, poinformuj lekarza o tym, jakie środki przyjmujesz i skonsultuj z nim konieczność ich odstawienia.

