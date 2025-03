Dodaj to do gotującej się wody, a jajka obiorą się same. Ten trik to gamechanger w kuchni

Jagna Niedzielska chętnie dzieli się w mediach społecznościowych różnymi kulinarnymi trikami. Tym razem postanowiła rozwiązać odwieczny problem z obieraniem jajek. Pokazała, co zrobić, by skorupka w zasadzie sama „odeszła” od białka. Nie wymaga to żadnych specjalnych zabiegów. Wystarczy – jak wskazuje ekspertka – wykorzystać jeden „magiczny składnik”.

Trik Jagny Niedzielskiej na obieranie jajek

Co robi Jagna Niedzielska, by poradzić sobie ze stawiającą opór skorupką jajka? Jej patent jest banalnie prosty. Sięga po znany i lubiany produkt, który wiele osób ma w swojej kuchni. Już niewielka jego ilość wystarczy, by łatwo obrać jajka. Chcąc pokazać, jak działa ten trik, ekspertka przeprowadziła prosty eksperyment.

Dla porównania ugotuję jedno jajko z magicznym składnikiem, a drugie – bez. Wybieram oczywiście takie same rondelki [...] No i do rondelków nalewam po 600 mililitrów wody. Jajka wrzucam do gotującej się wody, bo dzięki temu kontroluję dokładnie czas gotowania się tych jaj. No i wtedy łatwiej zrobić albo jaja na miękko albo na twardo. [...] Do jednego rondelka dodaję magiczny składnik, czyli dwie łyżki octu jabłkowego. Następnie wrzucam jajka i gotuję je na miękko. U mnie to 6 minut. A po ugotowaniu od razu schładzam jajka w zimnej wodzie. A teraz [...] wielki test – wyjaśnia specjalistka.

Na udostępnionym nagraniu pokazała, że jajko gotowane w wodzie bez octu obiera się – jak ocenia Jagna Niedzielska – bez tragedii, ale „nie idzie gładko”. Drugie jajko obiera się zdecydowanie łatwiej i szybciej. „Ponadto ocet sprawił, że białko jest bardziej zwarte, spójne” – podsumowuje.

Dlaczego trik z octem jabłkowym działa?

Dodanie octu do wody, w której gotują się jajka obniża pH białka. Dzięki temu nie przywiera ono już tak mocno do skorupki. W rezultacie łatwiej ją usunąć. Co więcej, kwasy zawarte w „magicznym składniku” Jagny Niedzielskiej reaguje z węglanem wapnia obecnym w skorupce. W efekcie jej struktura ulega osłabieniu i dochodzi do powstania mikropęknięć, które sprawiają, że obieranie jajek nie sprawia już dużego problemu.

