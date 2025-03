To najlepszy majonez do sałatki jarzynowej. Znany dietetyk nie ma wątpliwości

Majonez to popularny sos, który gości na polskich stołach nie tylko od święta, ale również na co dzień. Chętnie dodajemy go nie tylko do sałatek, ale również kanapek czy hamburgerów. Niektórzy jedzą go nawet w towarzystwie frytek. Trzeba pamiętać, że produkt kiepskiej jakości może zepsuć smak nawet najbardziej wykwitnego dania. Znany dietetyk dr Michał Wrzosek radzi, co kupić, by do tego nie doszło. Jego faworyt ma nie tylko dobry smak, ale również dobry skład.

Jaki majonez jest najlepszy zdaniem dietetyka?

Zdaniem dietetyka Michała Wrzoska najlepszym dodatkiem do sałatki jarzynowej jest majonez Kielecki. Nie zawiera sztucznych barwników, aromatów, regulatorów kwasowości czy wzmacniaczy smaku. Nie znajdziemy też w nim szkodliwej soli wapniowo-disodowej EDTA (E385), która jest obecna w wielu tego typu produktach.

Kielecki ma świetny skład. Olej rzepakowy, musztarda, woda, żółtka jaj kyrzych i koniec. Ja nie mam wątpliwości [który majonez wybrać – przyp. red.] – wyjaśnia ekspert.

Jednocześnie podkreśla, że produkt ten dostarcza sporej liczby kalorii (ponad 600 kcal w 100 gramach). Jeśli szukasz bardziej dietetycznej opcji, sięgnij po majonez wegański Go Vege. Ma prawie dwa razy mniej kalorii niż tradycyjny sos, ale zawiera też kilka zbędnych dodatków, takich jak na przykład skrobia modyfikowana czy przeciwutleniacz: E 385.

Jakiego majonezu lepiej unikać?

Dietetyk Michał Wrzosek nie poleca zakupu majonezu marki Motyl. To jeden z najbardziej kalorycznych produktów tego typu na rynku. Poza tym ma bardzo długi skład. Znajdziemy w nim między innymi gumę ksantową, skrobię modyfikowaną kukurydzianą, regulator kwasowości, sól wapniowo-disodową oraz karoteny. Co więcej, nie zawiera prawdziwych jajek, a jedynie żółtka jaj kurzych w proszku. W 100 gramach ma aż 71 g tłuszczu. Pamiętaj, że nie musisz sięgać po sklepowe sosy. Możesz zrobić majonez w domu. Wystarczy, że wymieszasz żółtka, olej, musztardę i sok z cytryny w blenderze. Możesz dodać do niego odrobinę soli i cukru.

