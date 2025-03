Polacy kupują go masowo, a dietetyczka bije na alarm: ten ser z Biedronki ma najgorszy skład ze wszystkich

Ser to popularny dodatek do kanapek. Polacy chętnie po niego sięgają, bo w kilka chwil pozwala wyczarować pyszną i pożywną przekąskę. Zwykle kupujemy je w sklepach i supermarketach, nie zastanawiając się, co tak naprawdę wkładamy do koszyka. Gubi nas pośpiech i brak czasu. Na szczęście z pomocą przychodzi dietetyk Dominika Hatala. Ekspertka w jednym z materiałów opublikowanych w sieci wskazała najgorszy i najlepszy ser sprzedawany w Biedronce. Sprawdź, w co warto zainwestować i czego lepiej unikać jak ognia. Ta krótka „ściągawka” ułatwi ci robienie codziennych zakupów.

Najgorszy ser w Biedronce zdaniem dietetyka

Dominika Hatala nie miała dużych problemów z wytypowaniem najgorszego sera sprzedawanego w Biedronce. Zwycięzcą w tej niechlubnej kategorii okazał się ser topiony z szynką marki Światowid:

Ma najgorszy skład ze wszystkich [...] tylko 50 procent sera, a dodatkowo to małe opakowanie [o wadze 100 gramów – przyp. red] ma prawie pół łyżeczki soli – podkreśla specjalistka.

Produkt zawiera też duże ilości tłuszczów nasyconych. Warto podkreślić, że ich nadmierne spożycie przyczynia się do wzrostu poziomu „złego cholesterolu” we krwi. Nasila też stany zapalne. W rezultacie sprzyja występowaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawał serca, udar mózgu czy otyłość.

Najlepszy ser w ofercie Biedronki

Zdaniem ekspertki najlepszym wyborem jest Mozzarella Light marki Delicate o obniżonej zawartości tłuszczu. Ma krótki skład i 180 kalorii w stugramowej porcji. Dostarcza też sporej ilości białka, bo aż 22 gramy. Dzięki temu przedłuża uczucie sytości po posiłku i usprawnia pracę jelit. Dobrze też wpływa na pracę układu mięśniowego. Wzmacnia kości i zęby. Wspiera również odbudowę tkanek i mechanizmy obronne organizmu. Przyspiesza proces gojenia się ran.

