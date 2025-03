Biedronka idzie na całość i rozdaje masło za darmo. Tylko przez 2 dni i tylko jednej grupie

Najnowsza oferta Biedronki znów przyciągnie tłumy. Sieć po raz kolejny rozdaje za darmo ulubione smarowidło Polaków. Tym razem promocja obejmuje Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Można sporo zaoszczędzić i zrobić duże zapasy, ale trzeba spełnić kilka warunków.

Jak dostać masło za darmo w Biedronce?

Z promocji na masło mogą skorzystać wyłącznie członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka, czyli posiadacze specjalnej karty lub aplikacji na telefon. Na szczęście ich zdobycie nie jest trudne i nie wymaga uiszczania żadnych dodatkowych opłat. Wystarczy pobrać odpowiednie oprogramowanie ze sklepu internetowego i przejść proces rejestracji albo odebrać stosowną kartę przy kasie. To jednak niejedyny warunek, jaki należy spełnić.

Pamiętaj, by włożyć do koszyka dwie kostki wskazanego masła, wtedy trzecie opakowanie dostaniesz za darmo. Promocja „2+1 gratis” obowiązuje w czwartek i w piątek, czyli od 27 do 28 marca 2025 roku. Masz więc dwa dni na uzupełnienie domowych zapasów. W tym czasie możesz zgarnąć aż 12 kostek masła na konto Moja Biedronka (w tym cztery gratis). Jednak nie więcej niż 6 opakowań w ciągu jednego dnia. Regularna cena smarowidła wynosi 9 złotych i 49 groszy.

Jak przechowywać masło?

Zakupione zapasy masła najlepiej trzymać w lodówce, z dala od produktów wydzielających intensywne zapachy. Jeśli chcesz możesz też przechować je w zamrażarce. Dzięki temu zachowa świeżość nawet przez sześć miesięcy. Pamiętaj, by przed zamrożeniem podzielić smarowidło na mniejsze porcje. Ten prosty zabieg sprawi, że łatwiej i szybciej je później rozmrozisz. Wystarczy, że przełożysz tłuszcz z zamrażarki do lodówki i pozostawisz go w niej na noc. Rano będzie gotowy do użycia. Nie zapominaj o jeszcze jednej niezwykle istotnej kwestii – raz rozmrożonego masła nie należy zamrażać ponownie. Takie działanie grozi poważnym zatruciem.

Czytaj też:

To nie są zwykłe kopytka. Jeden składnik sprawia, że są kremowe, delikatne i zawsze się udająCzytaj też:

Polacy kupują go masowo, a dietetyczka bije na alarm: ten ser z Biedronki ma najgorszy skład ze wszystkich