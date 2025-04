Biegnij po darmową herbatę do Dino. Te markowe produkty szybko znikną z półek

Herbata za darmo. Takiej ofercie trudno się oprzeć, zwłaszcza gdy można dostać w gratisie produkt znanej oraz cenionej marki. Teraz szansę na uzupełnienie domowych zapasów i odciążenie rodzinnego budżetu mają klienci Dino. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by z niej skorzystać.

Dobra herbata za darmo w Dino

Dino nie stawia swoim klientom wygórowanych wymagań. Nie narzuca też limitów. Możesz zgarnąć tyle paczek herbaty, ile chcesz, nie tracąc przy tym szansy na skorzystanie z rabatu. A ten nie należy do najmniejszych. Jeśli kupisz jedno opakowanie herbaty Lipton w cenie 9 złotych i 99 groszy, drugie – otrzymasz gratis. Masz do wyboru trzy różne warianty wskazanego produktu, między innymi English Breakfast i Earl Grey. Możesz dowolnie je ze sobą mieszać i w ten sposób tworzyć unikalne zestawy skrojone na miarę potrzeb.

Wskazana promocja trwa przez tydzień. Zaczyna się w środę, a kończy we wtorek. Obowiązuje więc od 2 do 8 kwietnia. Pamiętaj jednak, że najbliższa niedziela, czyli 6 kwietnia nie jest dniem handlowym. Nie zrobisz wtedy zakupów. Możesz za to śmiało uzupełnić kuchenne zapasy w sobotę, od godziny 6 do 22.30.

Inne herbaty w ofercie Dino

Dino przeceniło również herbaty ziołowe marki Malwa. Jeśli kupisz dwie paczki tego produktu, za jedno opakowanie zapłacisz 2 złote i 99 groszy. Możesz mieszać ze sobą i łączyć w zestawy różne warianty, na przykład ostropest plamisty i morwę białą. Ten „duet” przyda się osobom, które mają wysoki poziom glukozy oraz „złego cholesterolu” w organizmie. Oczywiście to tylko jedna z wielu dostępnych opcji.

Miłośników herbat owocowych z pewnością ucieszy promocja na produkty marki Loyd. Promocja obejmuje warianty smakowe. Taniej można kupić na przykład herbatę o smaku malin i truskawek albo jeżyn i jagód. Jeżeli włożysz do koszyka dwa opakowania, koszt jednej paczki wyniesie 4 złote i 99 groszy.

