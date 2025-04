Masz to w kuchni, a nie wiesz, że może wydłużyć życie. Przełom z polskiego laboratorium

Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dowodzą, że popularny przysmak może wspierać walkę z wieloma chorobami cywilizacyjnymi, a co za tym idzie, wydłużać życie i znacznie poprawiać jego jakość. Sprawdź, na czym dokładnie polega mechanizm jego działania. Prawdopodobnie masz już ten słodki smakołyk w swojej kuchni, ale mogłeś nie zdawać sobie sprawy, jak pozytywnie wpływa na zdrowie.

Jakie słodycze wydłużają życie?

Przysmakiem, który wydłuża życie okazuje się ciemna czekolada. Swoje prozdrowotne właściwości zawdzięcza miazdze kakaowej. To właśnie ziarna kakaowca zawierają związki bioaktywne o dobroczynnym wpływie na organizm. Są źródłem witamin, mikroelementów oraz przeciwutleniaczy. Spowalniają procesy starzenia i łagodzą stres oksydacyjny związany z nadmierną aktywnością wolnych rodników, chroniąc tym samym komórki przed uszkodzeniem. Jak wyjaśnia jeden z autorów badania, dr hab. Tomasz Kowalczyk z Katedry Biotechnologii Molekularnej i Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego:

„Związki biologicznie czynne mogą wpływać antyproliferacyjnie, czyli hamować podziały komórkowe. To jest bardzo ważne w chorobach nowotworowych. Mogą działać proapoptotycznie. Apoptoza to programowana śmierć komórki. W komórce, która nie jest już w stanie dobrze funkcjonować uruchamiane są mechanizmy mające na celu jej eliminację, by nie doszło np. do rozwoju choroby nowotworowej. Czasami te mechanizmy nie działają skutecznie i choroby się rozwijają. Jednak im więcej zainwestujemy w ochronę naszego organizmu i będziemy dostarczać np. z dietą, związków, które będą działały ochronnie to ryzyko, że nowotwór czy inna choroba się rozwinie będzie znacznie niższe”. I dodaje:

Jest udowodnione naukowo, że m.in. katechiny zawarte w ziarnie kakaowca działają przeciwzapalnie poprzez hamowanie prozapalnej interleukiny 2, jednocześnie zwiększając syntezę interleukin przeciwzapalnych.

Czekolada, jak podkreśla ekspert, może wspierać działanie organizmu na wielu innych polach. Regularne jedzenie tego przysmaku poprawia również sprawność umysłu. Poprawia funkcjonowanie poznawcze. Wzmaga koncentrację. W dodatku obniża poziom „złego cholesterolu” i stabilizuje stężenie glukozy we krwi.

Jaka czekolada wydłuża życie?

Pozytywny wpływ na organizm wywiera gorzka czekolada. Nie chodzi jednak o „pierwszy lepszy” słodycz ze sklepowej półki. By przysmak zyskał prozdrowotne właściwości, musi zawierać minimum 60-70 procent miazgi kakaowej.

Zjedzenie około 20 g takiej czekolady dziennie może przyczynić się do wprowadzenia do organizmu związków biologicznie czynnych, które mogą bardzo korzystnie wpływać na zdrowie – podsumowuje dr hab. Tomasz Kowalczyk.

