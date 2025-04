Dietetyk ostrzega: przez ten powszechny nawyk twoja skóra błyskawicznie się starzeje

Wcześniejszemu starzeniu się skóry sprzyja dużo nieodpowiednich nawyków, między innymi brak ochrony przed promieniami słonecznymi, niewłaściwa pielęgnacja. Źle działa również palenie tytoniu, dieta uboga w witaminy i antyoksydanty, ale także zbyt mało snu (przez co skóra nie może się wystarczająco regenerować). Okazuje się jednak, że jest jeszcze coś, co przyspiesza proces starzenia się skóry.

Nawyk, który sprzyja starzeniu się skóry

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśnił, że wyjątkowo szkodliwym nawykiem w kwestii przedwczesnego starzenia się jest spożywanie wysokich ilości cukru.

Wynika to z tego, że cukier uszkadza strukturę kolagenu i elastyny. W efekcie skóra staje się sucha, a także mniej jędrna – powiedział specjalista.

Dietetyk zauważył także, że zbyt duża ilość cukru w diecie nasila wydzielanie insuliny, a to z kolei poprzez różne mechanizmy działania powoduje zatykanie się mieszków włosowych, nadmierną produkcję sebum oraz nieprawidłowe złuszczanie się naskórka. Co więcej, cukier wzmaga kolonizację się bakterii, które nasilają zmiany trądzikowe.

Dlaczego nadmiar cukru szkodzi?

Nadmiar cukru w diecie ma wiele negatywnych skutków dla zdrowia – nie tylko jeśli chodzi o wygląd naszej skóry. Przede wszystkim, powoduje on gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi, co obciąża organizm i może prowadzić do rozwoju insulinooporności, a w dłuższej perspektywie do cukrzycy typu 2. Dodatkowo nadmiar cukru sprzyja powstawaniu stanów zapalnych w organizmie, co może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych, a w efekcie zwiększa ryzyko chorób serca. Co więcej, zbyt duża ilość cukru może sprzyjać też rozwojowi próchnicy, ponieważ stwarza sprzyjające warunki dla bakterii w jamie ustnej. Wreszcie, nadmiar cukru prowadzi do przyrostu masy ciała, ponieważ jest to źródło pustych kalorii, przez co dochodzi do odkładania się tłuszczu.

Czytaj też:

Dodaj szczyptę tej przyprawy do kawy, a jelita przyspieszą jak nigdy. Efekt? Turbospalanie tłuszczuCzytaj też:

Polacy omijają ten produkt na diecie, a można go jeść codziennie. Ekspert: to duży błąd