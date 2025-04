Dodaj szczyptę tej przyprawy do kawy, a jelita przyspieszą jak nigdy. Efekt? Turbospalanie tłuszczu

Co dorzucić do kawy, by wzmocnić działanie naparu? Lista potencjalnych dodatków jest długa. Obejmuje między innymi imbir, kardamon, cynamon, gorzką czekoladę, chili, czarny pieprz etc. Warto umieścić na niej jeszcze jeden mniej oczywisty produkt, który zazwyczaj ląduje w daniach wytrawnych, takich jak na przykład zupy, pasztety czy gulasze. Mało kto wpada na pomysł, by wsypywać go do „małej czarnej”.

Nietypowy dodatek do kawy, który przyspieszy spalanie tłuszczu

Świetny „duet” stworzy z kawą gałka muszkatołowa. Ta korzenna przyprawa o lekko pikantnym smaku wzmacnia odchudzające właściwości „małej czarnej”. Zawiera bowiem błonnik pokarmowy, który usprawnia trawienie, przyspiesza przemianę materii i ułatwia spalanie kalorii. Jednocześnie przedłuża uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu hamuje uczucie głodu i zmniejsza ryzyko podjadania oraz sięgania po niezdrowe przekąski. Reguluje też rytm wypróżnień. Niweluje dolegliwości gastryczne takie jak na przykład: zaparcia czy wzdęcia.

Gałka muszkatołowa nie tylko na odchudzanie

Gałka muszkatołowa dostarcza też sporej dawki przeciwutleniaczy. To cenne związki, które opóźniają procesy starzenia i niwelują stres oksydacyjny związany z nadmierną aktywnością wolnych rodników. Zapobiegają uszkodzeniom komórek organizmu i niwelują stany zapalne tkanek. Obniżają poziom „złego cholesterolu” i stężenie glukozy we krwi. W rezultacie zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób. Mają też wysoki potencjał przeciwnowotworowy.

Jak zrobić kawę z gałkę muszkatołową?

Wystarczy zaparzyć „małą czarną” i do gotowego naparu wsypać szczyptę gałki muszkatołowej. Pamiętaj, by nie przesadzić. W przeciwnym razie przyprawa zdominuje smak kawy, a przecież nie o to chodzi. Już niewielka ilość korzennego dodatku wzmocni prozdrowotne działanie napoju. Nie zapominaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – gałka muszkatołowa może wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami. Dlatego, jeśli jesteś w trakcie farmakoterapii, skonsultuj się z lekarzem, zanim włączysz przyprawę do diety.

