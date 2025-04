Ekstremalnie tanie masło w Lidlu, ale tylko tego dnia. Zobacz, kiedy iść na zakupy

Masło stało się ostatnio naprawdę drogie, a jego cena wciąż rośnie. W takiej sytuacji warto szukać sposobów na oszczędności, a jednym z najlepszych jest kupowanie go w promocji. Śledząc regularnie gazetki z korzystnymi ofertami, można naprawdę sporo zaoszczędzić, zwłaszcza jeśli kupujemy większe ilości masła. Zbliżają się święta wielkanocne, więc ten produkt naprawdę przyda się w każdym domu. W Lidlu masło dostaniecie teraz znacznie taniej niż normalnie, a więc to idealna okazja, by zrobić większe zapasy.

Kiedy tanie i dobre masło w Lidlu?

Duże supermarkety często organizują promocję, na których można kupić wiele produktów spożywczych w znacznie niższej cenie niż ta regularna. Aktualnie Lidl zapowiedział naprawdę świetną promocję na masło, jednak będzie ona trwać tylko jeden dzień. Żeby zaoszczędzić, należy się wybrać na zakupy w najbliższą sobotę (5 kwietnia). Masło ekstra 82 procent marki „Mlekovita” z Polskiej Mleczarni będzie tego dnia przecenione aż o 36 procent. Oznacza to, że kostka masła będzie kosztować zaledwie 4 zł 75 gr zamiast 7 zł 49 gr. Tak dobra cena obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech sztuk. Limit to trzy opakowania na kupon w aplikacji „Lidl Plus”.

Jak odpowiednio przechowywać masło?

Kupowanie masła na promocji to świetny sposób na oszczędności, ale równie ważne jest jego odpowiednie przechowywanie, aby się nie popsuło. Najlepiej trzymać je w lodówce w oryginalnym opakowaniu lub w szczelnym pojemniku (aby nie chłonęło zapachów z innych produktów). Jeśli kupiliśmy większą ilość, dobrym rozwiązaniem jest zamrożenie – masło można bez problemu przechowywać w zamrażarce nawet przez kilka miesięcy. Wystarczy podzielić je na mniejsze porcje i szczelnie zapakować, na przykład w folię spożywczą lub woreczki strunowe. Koniecznie sprawdźcie też, jak szybko zmiękczyć masło – z pewnością wam się to przyda.

