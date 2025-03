Babcia zdradziła mi sekret rosołu, który leczy i zachwyca smakiem. To tylko jedna zapomniana przyprawa

Rosół to jedna z najbardziej popularnych i lubianych zup w naszym kraju. To właśnie ona jest najczęściej podawana podczas rodzinnych uroczystości. Oprócz walorów smakowych rosół ma także właściwości prozdrowotne – jest lekkostrawny, rozgrzewający i pełen wartości odżywczych. Wiele osób uważa go więc za „naturalny antybiotyk” i często gotuję tę zupę w okresie przeziębienia. Najlepszy rosół zawsze przyrządzała moja babcia. Ostatnio zdradziła mi sekret wspaniałego smaku tego dania.

Zapomniany dodatek do rosołu

Ostatnio podczas niedzielnego obiadu zapytałam mojej babci, co sprawia, że jej rosół ma tak wspaniały i niepowtarzalny smak. Zdradziła mi, że dodaje do niego jedną, tanią przyprawę, o której wielu Polaków nie pamięta. Chodzi o lubczyk, który nadaje tej zupie wyjątkowy, głęboki aromat i lekko korzenny smak. Dawniej był nieodłącznym składnikiem tej tradycyjnej zupy, jednak obecnie jego dodatek staje się coraz rzadszy, a szkoda. Ta przyprawa nie tylko wspaniale wzbogaca smak dania, ale też dobrze działa na nasz organizm. Poza odpowiednim doprawieniem, warto również wiedzieć, jak ugotować klarowny rosół – wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad.

Jakie właściwości ma lubczyk?

Lubczyk to aromatyczne zioło o wielu cennych właściwościach zdrowotnych. Przede wszystkim wspomaga trawienie, pobudzając wydzielanie soków żołądkowych i łagodząc wzdęcia. Ma również działanie moczopędne, dzięki czemu pomaga oczyszczać organizm z toksyn. Ponadto wykazuje właściwości przeciwzapalne i rozkurczowe, co może być pomocne przy dolegliwościach układu pokarmowego oraz menstruacyjnych. Lubczyk jest także znany jako naturalny afrodyzjak. Dodatkowo zioło to ma właściwości oczyszczające, co pomaga zachować zdrową wątrobę i nerki, ponieważ wzmaga wydalanie mocznika. Ma on także właściwości moczopędne, co z kolei zmniejsza ryzyko powstawania kamieni nerkowych. Co więcej, lubczyk zawiera duże ilości witaminy C, przez co świetnie wzmacnia odporność.

