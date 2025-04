Dino rozdaje mleko i margarynę za darmo. Leć na zakupy, a świąteczne wypieki zrobisz „za grosze”

Przygotowania do Wielkanocy są zwykle sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Zakup wszystkich artykułów spożywczych potrzebnych do przyrządzenia świątecznych potraw i wypieków potrafi mocno nadwyrężyć rodzinne finanse. Dlatego warto skorzystać z promocji, jaką w tym tygodniu zorganizowało Dino. Sieć rozdaje za darmo dwa popularne produkty, które są nieodzownymi składnikami wielu ciast i deserów. Warto już teraz uzupełnić kuchenne zapasy, by później nie przepłacać i nie marnować czasu na stanie w długich kolejkach do kasy.

Dino rozdaje margarynę i mleko bez limitu

Oferty na margarynę i mleko nie mają narzuconych limitów. Możesz nabyć tyle produktów objętych promocją, ile potrzebujesz, nie tracąc szansy na odciążenie domowego budżetu. Nie musisz przy tym okazywać żadnych kart czy skanować specjalnych kuponów w aplikacji. Wystarczy, że przyjdziesz i zrobisz zakupy. A masz na to całkiem dużo czasu, bo aż siedem dni. „Gratisowa akcja” na wskazane artykuły spożywcze trwa od środy do wtorku (9-15 kwietnia 2025 roku). Pamiętaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – jeśli nie zdążysz uzupełnić kuchennych zapasów w ciągu tygodnia, możesz śmiało nadrobić zaległości w weekend, i to nie tylko w sobotę. Nadchodząca niedziela, czyli 13 kwietnia, jest bowiem dniem handlowym. Sklepy Dino będą wtedy czynne od godziny 8.30 do 20.00.

Promocja na margarynę dotyczy produktu marki Palma. Jeżeli włożysz do zakupowego koszyka cztery kostki tłuszczu o łącznej wadze 1200 gramów w cenie 3 złote i 89 groszy za sztukę, przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Druga z przywołanych ofert obejmuje mleko Wypasione UHT 2% marki Mlekovita. Jeśli kupisz 6 kartonów nabiału w cenie 4 złote i 29 groszy za sztukę, kolejne 6 opakowań otrzymasz gratis. W sumie możesz zaoszczędzić ponad 30 złotych.

Jak przechowywać mleko UHT i margarynę?

Margaryna powinna być trzymana w lodówce, z dala od produktów spożywczych wydzielających intensywne zapachy. Mleko UHT nie wymaga natomiast żadnych specjalnych warunków, jeśli chodzi o przechowywanie. Zamknięte kartony z nabiałem mogą stać w zwykłej szafce kuchennej. Został on bowiem wcześniej poddany specjalnej obróbce termicznej, która zniszczyła wszelkie bakterie. Dopiero po otwarciu opakowania mleko należy przełożyć do lodówki.

