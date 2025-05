Dino rozdaje kultowy produkt za darmo. Sprawdź, jak zgarnąć margarynę bez limitu

Na targach, w sklepach i w supermarketach zaczynają pojawiać się pierwsze sezonowe owoce. Można je wykorzystać do zrobienia pysznych wypieków. Nadarza się ku temu świetna okazja, bo Dino właśnie zorganizowało promocję na margarynę. Teraz każdy może ją mieć za darmo. Bez limitu, specjalnych aplikacji czy kart lojalnościowych. Wystarczy odwiedzić sieć i zrobić zakupy. Masz na to całkiem sporo czasu, bo akcja trwa przez cały tydzień.

Jak zgarnąć margarynę za darmo w Dino?

Warunki promocji są banalnie proste. Akcja dotyczy margaryny Kasia, która świetnie nadaje się zarówno do pieczenia, jak i smażenia. Jeśli włożysz do koszyka cztery opakowania tego tłuszczu w cenie 4 złote i 39 groszy za sztukę, przy kasie zapłacisz tylko za dwa z nich. Warto dodać, że jedna kostka waży 250 gramów. Co ważne, Dino nie nałożyło na swoich klientów żadnych zakupowych ograniczeń. Możesz brać tyle produktów, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. Te produkty, których nie wykorzystasz od razu, bez problemu przechowasz na później. Wystarczy, że podzielisz je na mniejsze porcje i zamrozisz.

Tanie mleko w Dino

Dino zmniejszyło również cenę mleka spożywczego (pasteryzowanego) Łaciate marki Mlekpol. Jeden litr nabiału kosztuje teraz tylko 2 złote i 99 groszy (zamiast 4,39 zł). Obniżka zostanie jednak naliczona dopiero w momencie, gdy kupisz minimum trzy butelki. Jeśli włożysz do koszyka, mniejszą liczbę produktów, nie zaoszczędzisz. Pamiętaj o jednej bardzo istotnej kwestii – przywołane mleko musi być przechowywane w lodówce.

Kiedy iść do Dino, by zaoszczędzić?

Obie opisane promocje obowiązują przez tydzień. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek. Trwają więc od 28 maja do 3 czerwca 2025 roku. Nie zapominaj jednak, że najbliższa niedziela (1 czerwca) nie jest dniem handlowym. Nie zrobisz wtedy zakupów. Możesz za to uzupełnić kuchenne zapasy w sobotę. Supermarkety Dino w weekend będą czynne od 6.00 do 22.30.

Czytaj też:

Dietetyk: ten jogurt to jeden z najgorszych wyborów. Polacy kupują, bo myślą, że to hit!Czytaj też:

Ta przyprawa rujnuje zdrowie, a Polacy używają jej nagminnie. Dietetyk bije na alarm: nie polecam!