Biedronka rozdaje masło za darmo. Biegnij i zrób zapasy na Wielkanoc zanim wszystko wykupią

Wielkanoc już tuż-tuż, a to oznacza, że za chwilę rozpoczną się intensywne przygotowania do świąt. Warto więc już teraz pomyśleć o zakupach, by uniknąć nerwowego biegania po sklepach na ostatnią chwilę. Co więcej, wiele produktów można teraz „upolować” w naprawdę atrakcyjnych cenach. Dobrym przykładem jest masło, które w Biedronce dostępne jest obecnie w świetnej ofercie – to idealny moment, by zaopatrzyć się w ten produkt na świąteczne wypieki i nie tylko.

Tanie masło w Biedronce

Biedronka przygotowała fantastyczne promocje na Wielkanoc. Jedną z takich korzystnych ofert jest ta dotycząca masła. Kupując dwie kostki masła, trzecią dostaje się zupełnie za darmo. Co więcej, promocja obejmuje wszystkie masła w kostce (200 gramów). Można je ze sobą dowolnie mieszać, a więc podczas zakupów nie musisz ograniczać się tylko do jednej marki. Przy zakupie trzech produktów obowiązuje rabat o wartości najtańszego produktu. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty promocyjne. Ta korzystna oferta trwa jednak tylko do piątku (11.04) włącznie, a więc nie należy zwlekać z pójściem na zakupy.

Jak przechowywać masło?

Masło najlepiej przechowywać w lodówce, w szczelnym opakowaniu lub maselniczce, aby chronić je przed światłem, powietrzem i innymi zapachami. Poza lodówką masło może stać przez kilka dni, ale tylko w chłodnym miejscu. Ważne jest też, by było ono w zamkniętym pojemniku – dzięki temu nie będzie chłonąć zapachów innych produktów z lodówki. W lodówce musi być ono jednak bezwzględnie przechowywane, gdy temperatura przekracza 20 stopni Celsjusza oraz wtedy, gdy domownicy korzystają z masła jedynie sporadycznie. Jeśli chcesz przechowywać masło dłużej, możesz je bez problemu zamrozić – zachowuje świeżość nawet do kilku miesięcy. Po rozmrożeniu najlepiej zużyć je w ciągu kilku dni.

