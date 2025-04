Darmowa margaryna w Dino? To nie żart! Zgarnij też tanie mleko i przygotuj się na Wielkanoc

Chcesz odciążyć domowy budżet przed Wielkanocą? Teraz Dino daje swoim klientom szansę na to, by sporo zaoszczędzić. Ucieszą się zwłaszcza miłośnicy ciast i deserów, bo sieć przygotowała bardzo atrakcyjne promocje na mleko i margarynę. Te dwa produkty są kluczowymi składnikami wielu świątecznych wypieków takich jak babki i mazurki.

Jak zdobyć darmową margarynę w Dino?

Akcja dotyczy margaryny Kasia. Jeśli włożysz do koszyka cztery opakowania tego produktu, zapłacisz tylko za dwa z nich. Cena poza promocją wynosi 4 złote i 39 groszy za sztukę. Zakupiony zapas tłuszczu możesz wykorzystać na różne sposoby. Nadaje się on nie tylko do pieczenia, ale również smażenia. Pamiętaj, że nic nie stoi na przeszkodzie, by go zamrozić (podobnie jak masło). Warto wcześniej podzielić poszczególne kostki na mniejsze porcje i zabezpieczyć je przed wchłanianiem „obcych” zapachów (na przykład poprzez szczelne owinięcie folią aluminiową).

Tanie mleko w Dino – warunki oferty

Dino obniżyło cenę mleka Wypasionego UHT 3,2% marki Mlekovita. By skorzystać z rabatu, musisz kupić minimum 4 kartony nabiału. Wtedy za jedną sztukę zapłacisz tylko 2 złote i 99 groszy. To spora oszczędność, bo regularna cena wskazanego produktu to 4 złote i 49 groszy. Co ważne, nie musisz trzymać zakupionych zapasów w lodówce. Zamknięte opakowania możesz przechowywać w zwykłej kuchennej szafce. Mleko UHT zostało bowiem poddane specjalnej obróbce termicznej, która niszczy bakterie odpowiedzialne między innymi za psucie się żywności. Pamiętaj jednak, że po otwarciu nabiał traci swoją sterylność. Dlatego należy umieścić go w lodówce i zużyć najpóźniej w ciągu 48 godzin.

Margaryna i mleko bez limitu

Warto podkreślić, że obie opisane oferty nie mają narzuconych limitów. Możesz nabyć tyle produktów, ile chcesz, nie tracąc jednocześnie szansy na odciążenie domowego budżetu. Nie potrzebujesz też żadnych kart i aplikacji, by skorzystać z rabatów. Poza tym masz sporo czasu na zakupy. Najnowsza gazetka Dino obowiązuje bowiem od środy do wtorku (16-22.04). Pamiętaj jednak, że 20 i 21 kwietnia wypada Wielkanoc. W tych dniach sklepy Dino są nieczynne. Działają za to dłużej w piątek – od 6.00 do 23.00. W sobotę możesz zrobić zakupy od 6.00 do 13. 30.

