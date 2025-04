Biedronka ekstremalnie obniża cenę masła. Lepiej się spiesz, bo błyskawicznie znika z półek

Święta to wyjątkowy czas, ale dla wielu rodzin wiążą się też z dużymi wydatkami, które potrafią poważnie nadszarpnąć domowy budżet. Przygotowywanie tradycyjnych potraw w dużych ilościach generuje spore koszty – zwłaszcza, gdy chcemy, by na stole niczego nie zabrakło. Dlatego warto śledzić promocje i oferty specjalne w supermarketach, które często przed świętami oferują zniżki na produkty spożywcze. Dzięki temu można kupić potrzebne składniki taniej i nie wykosztować się aż tak bardzo.

Tańsze masło w Biedronce

Aktualnie w Biedronce trwa atrakcyjna promocja na masło, która z pewnością zainteresuje osoby planujące większe zakupy spożywcze. Oferta obejmuje masło ekstra „Mleczna Dolina”. Przy zakupie dwóch sztuk masła, druga kostka wychodzi aż o 86 procent taniej. Oznacza to, że cena za jedno opakowanie przy zakupie dwóch sztuk wynosi 4 zł 49 gr zamiast7 zł 99 gr. Limit łączny w okresie promocji to dwa opakowania na konto „Moja Biedronka”. Promocja jest dostępna w sklepach sieci Biedronka na terenie całej Polski. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w masło w korzystnej cenie, zwłaszcza przed nadchodzącymi świętami. Promocja obowiązuje tylko z aplikacją Biedronki – jej posiadanie jest warunkiem skorzystania z tej atrakcyjnej oferty. Promocja trwa tylko do 18 kwietnia włącznie (czyli do piątku).

Co zrobić, żeby masło się nie popsuło?

Aby masło się nie popsuło, szczególnie gdy kupujemy je w większej ilości na promocji, warto zadbać o jego odpowiednie przechowywanie. Najlepiej trzymać je w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniku lub w oryginalnym opakowaniu, by nie chłonęło zapachów innych produktów. Jeśli nie planujemy zużyć całej ilości w najbliższym czasie, można je bezpiecznie zamrozić – masło dobrze znosi mrożenie i nie traci swoich właściwości nawet przez kilka miesięcy. Wystarczy zawinąć je szczelnie w folię aluminiową lub woreczek do mrożenia i włożyć do zamrażarki. Dzięki temu unikniemy marnowania żywności i zawsze będziemy mieć zapas tego produktu pod ręką.

Czytaj też:

Z tego popularnego dodatku do kawy lepiej zrezygnuj. Dietetyk: połowa to czysty cukierCzytaj też:

Nie piekę innej babki na Wielkanoc. Mama zdradziła mi swój sekret. Efekt zachwyca