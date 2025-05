Ten prosty sos to hit na każdym grillu. Idealnie pasuje do kiełbaski i karkówki

Rozpoczął się długo wyczekiwany sezon grillowy, który Polacy wręcz uwielbiają. W ciepłe, wiosenne i letnie dni ogrody i działki wypełniają się zapachem pieczonego mięsa z grilla. Na ruszcie lądują soczyste kiełbaski, karkówka, ale też kolorowe szaszłyki z warzywami. Żeby smakowały jeszcze lepiej – podaj do nich pyszny sos, który zaskoczy gości i sprawi, że każdy chętnie sięgnie po dokładkę.

Wyrazisty dodatek do dań z grilla

Wyrazistości potrawom z grilla zazwyczaj nadają różnego rodzaju dodatki. Najczęściej na stole pojawiają się ketchup i musztarda – klasyczne sosy, bez których wiele osób nie wyobraża sobie grilla. Dużą popularnością cieszy się także sos czosnkowy, który świetnie komponuje się zarówno z kiełbaskami, jak i szaszłykami. Ja jednak zakochałam się w greckim przysmaku – chodzi o dip tzatziki. Jest to sos na bazie jogurtu, ogórka i czosnku. Jest orzeźwiający, lekko kwaśny i idealnie nadaje się jako dodatek do mięs z grilla, pieczywa lub warzyw.

Przepis: Sos tzatziki Ten sos idealnie pasuje do potraw z grilla, ale nie tylko. Koniecznie go spróbuj Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 52 w każdej porcji Składniki 1 ogórek

1,5 szklanki gęstego jogurtu greckiego

2 ząbki czosnku (startych lub przeciśniętych przez praskę)

1–2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka soku z cytryny lub octu winnego

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie ogórkaOgórka zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Odciśnij z niego nadmiar wody (np. przez gazę lub sitko). Mieszanie składnikówW misce wymieszaj jogurt, czosnek, oliwę, sok z cytryny, sól i pieprz, a także startego ogórka. Całość dobrze wymieszaj i odstaw do lodówki na minimum 30 minut – wtedy smaki się przegryzą.

Do czego podać sos tzatziki?

Sos tzatziki to uniwersalny dodatek, który doskonale komponuje się z wieloma potrawami. Najczęściej podaje się go do dań z grilla – świetnie pasuje do pieczonych mięs, szaszłyków czy warzyw, takich jak papryka, ziemniaczki czy bakłażan, jednak śmiało można go jeść także ze świeżymi warzywami. Doskonale pasuje także do pity czy grillowanego chlebka. Taki sos świetnie sprawdzi się też do placków na przykład ziemniaczanych czy przygotowanych z cukinii. Sos tzatziki można w prosty sposób urozmaicić, nadając mu „nowego charakteru” i jeszcze ciekawszego smaku. Klasyczną wersję z jogurtu greckiego, ogórka, czosnku i koperku można wzbogacić o kilka kropel soku z cytryny lub startą skórkę cytrynową. Z kolei miłośnicy ostrzejszych smaków mogą dodać odrobinę oliwy z chili. Jeśli jednak masz ochotę na coś bardziej klasycznego – przygotuj domową musztardę z przepisu Ewy Wachowicz.

Czytaj też:

Chcesz wzmocnić zdrowie i mięśnie? Wprowadź tę roślinę na talerz już dziśCzytaj też:

Placki ziemniaczane, jakich jeszcze nie jadłeś. Wystarczy dodać jeden „zielony składnik”