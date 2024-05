Domowa musztarda z przepisu Ewy Wachowicz smakuje obłędnie. Nie sięgniecie już po sklepową

Musztarda sprzedawana w sklepach często zawiera różnego rodzaju ulepszacze i konserwanty, a także spore ilości zbędnego cukru. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zrobienie tego sosu na własną rękę. Nie trzeba przy tym inwestować w żadne drogie i wyrafinowane produkty. W zupełności wystarczą ogólnodostępne składniki.

Jak zrobić domową musztardę według Ewy Wachowicz?

Zrobienie domowej musztardy jest bardzo proste, choć wymaga sporej dozy cierpliwości. Gorczyca musi się bowiem moczyć przez kilkanaście godzin (minimum 12). Warto jednak poczekać, bo efekt naprawdę jest tego wart.

Przepis: Domowa musztarda według Ewy Wachowicz To świetny dodatek do dań z grilla, wędlin, sosów i marynat Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 12 godz. 30 min. Liczba porcji 12 Składniki 200 g gorczycy białej

200 ml octu jabłkowego

150 ml wody

1 łyżka miodu

2 łyżki oliwy

1 łyżeczka kurkumy

½ łyżeczki soli

½ łyżeczki pieprzu ziołowego

½ łyżeczki papryki słodkiej

pieprz Sposób przygotowania Robienie musztardyOcet jabłkowy wlejcie do garnka. Dodajcie wodę i całość podgrzejcie. Wsypcie paprykę, pieprz ziołowy i kurkumę. Doprawcie całość pieprzem i połączcie składniki. Gdy mieszanka się zagotuje, poczekajcie aż ostygnie i dodajcie do niej miód, gorczycę i sól. Odstawcie całość na 12 godzin w chłodne miejsce. Na koniec zmiksujcie całość na gładki krem. Wlejcie oliwę i wymieszajcie wszystkie składniki. W razie potrzeby dodajcie do musztardy więcej wody lub miodu. Przełóżcie ją do słoików i wstawcie do lodówki.

Rada: domowa musztarda przed pierwszym użyciem powinna „odczekać” 48 godzin. Dzięki temu poszczególne składniki lepiej się przegryzą.

Wskazówka: smak musztardy możecie wzbogacić poprzez dodanie do niej, takich składników jak na przykład chili, rozmaryn, tymianek czy daktyle.

Dlaczego warto zrobić domową musztardę?

Domowa musztarda to świetny dodatek do mięs, kiełbasek, wędlin czy pasztetów. Idealnie wzbogaci również smak różnego rodzaju sosów, marynat oraz dresingów. Doskonale sprawdzi się też jako dodatek do dań z grilla. Zawarta w niej gorczyca ma w swoim składzie błonnik, który wspomaga pracę układu pokarmowego. Reguluje trawienie i przyspiesza proces oczyszczania organizmu z toksyn. Jednocześnie zapobiega zaparciom i innym dolegliwościom gastrycznym. Warto więc po nią sięgać nie tylko w sezonie grillowym, ale również na co dzień.

Jak przechowywać domową musztardę?

Najlepiej przełożyć gotową musztardę do szklanego, szczelnie zamykanego, wyparzonego wcześniej słoiczka i trzymać ją w lodówce. Odpowiednio przechowywana zachowa świeżość przez około 3 miesiące. Dobrym rozwiązaniem jest oznaczenie pojemniczka. Warto umieścić na nim datę przygotowania musztardy.

