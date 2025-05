Darmowa margaryna do pieczenia i smarowania? Dino rozdaje bez limitów. Sprawdź jak ją zgarnąć

Margarynę da się wykorzystać w kuchni na wiele sposobów, na przykład do pieczenia, smarowania pieczywa czy smażenia. To tańsza alternatywa dla tradycyjnego masła. Dzięki niej można znacznie odciążyć domowy budżet, zwłaszcza teraz, gdy Dino rozdaje ją za darmo. Możesz zgarnąć dwa produkty znanych marek bez większego wysiłku. Nie musisz przy tym okazywać przy kasie żadnych kart ani aktywować kuponów w specjalnej aplikacji. Wystarczy, że przyjdziesz i zrobisz odpowiednie zakupy. Zobacz, co włożyć do koszyka.

Jaką margarynę Dino rozdaje za darmo?

Oferta Dino dotyczy markowych i dobrze znanych artykułów spożywczych. Pierwszy to kultowa margaryna Kasia. Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki tego tłuszczu (w cenie 4 złote i 39 groszy za sztukę) przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Sieć przygotowała również coś specjalnego dla miłośników margaryny Rama Classic – promocję „1+1 gratis”. Jeżeli kupisz jedno opakowanie za 8 złotych i 49 groszy, kolejne dostaniesz za darmo.

Kiedy iść do Dino po darmową margarynę?

Obie promocje obowiązują w tym samym czasie i trwają przez cały tydzień. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek (7-13 maja 2025 roku). Masz więc dużo czasu na uzupełnienie kuchennych zapasów. To jednak niejedyna dobra wiadomość. Warto zwrócić uwagę również na inną kwestię. Dino nie nałożyło na swoich klientów żadnych limitów. Możesz więc kupić tyle margaryny ile chcesz, nie tracąc szansy na pozyskanie gratisów. Pamiętaj, że najbliższa niedziela (11 maja) nie jest dniem handlowym. Sklepy będą wtedy nieczynne.

Jak przechowywać margarynę?

Margarynę najlepiej trzymać w lodówce, z dala od produktów wydzielających intensywne zapachy. Jeśli wiesz, że nie zużyjesz wszystkich zakupionych zapasów od razu, możesz je zamrozić. Warto wcześniej podzielić je na mniejsze porcje. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo czasu podczas rozmrażania.

Czytaj też:

Zrobiłam mielone w stylu Karola Okrasy. Dwa dodatki zmieniły zwykłe kotlety w kulinarny hitCzytaj też:

Doda zaskakuje żelkami na tarczycę. Dietetyk miażdży skład i nie przebiera w słowach