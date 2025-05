Zrobiłam mielone w stylu Karola Okrasy. Dwa dodatki zmieniły zwykłe kotlety w kulinarny hit

Wielu Polaków nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu bez kotletów mielonych. Ja również. Jednak nawet najpyszniejszy „klasyk” może się z czasem znudzić. Dlatego ostatnio postanowiłam wyjść poza utarte kulinarne schematy i nieco je urozmaicić. Nie miałam jednak pomysłu, jak się do tego zabrać. Na szczęście z pomocą przyszedł mi Karol Okrasa. Na stronie internetowej znanego kucharza znalazłam świetny patent na to, by „złamać” tradycyjny przepis na mielone i sprawić, że moi bliscy odkryją je na nowo. Eksperyment się udał, rodzina była zachwycona, a kotlety znikały ze stołu w mgnieniu oka. Jeden po drugim.

Jak zrobić kotlety mielone według Karola Okrasy?

Karol Okrasa wzbogaca masę mięsną o dwa dobrze znane wszystkim produkty. Mało kto dodaje je jednak do mielonych. Wielu osobom nie przyjdzie to nawet na myśl. A szkoda, bo dzięki tym składnikom kotlety zyskują znacznie ciekawszy smak. Stają się też bardziej soczyste i kleiste zarazem. Łatwiej można im nadać pożądany kształt. Sekretem przysmaków znanego kucharza jest połączenie suszonej żurawiny i masła orzechowego.

Słynny Kucharz ma też nietypowy sposób na przyrządzanie mielonych. Rozkłada mięso na desce, tak by utworzyć coś w rodzaju cienkiego placka (o grubości około 0,5 centymetra). Następnie układa na nim wykałaczki, a całość przykrywa kolejną warstwą mięsa. Tak przygotowane „kotlety” opieka na grillu. Ja postanowiłam jednak przyrządzić je w bardziej tradycyjny sposób i po prostu usmażyć na patelni.

Przepis: Kotlety mielone Karola Okrasy Ten przepis to świetny sposób na to, by urozmaicić klasyczny, niedzielny obiad (i nie tylko). Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 423 w każdej porcji Składniki 500 g mięsa mielonego wieprzowo-wołowego

150 g suszonej żurawiny

1 łyżka masła orzechowego

szczypta grubo mielonego pieprzu

sól Dodatkowo: tłuszcz do smażenia

bułka tarta do obtoczenia mielonych Sposób przygotowania Szykowanie masy na kotletyMięso mielone przełóż do miski. Dorzuć do niego posiekaną żurawinę, masło orzechowe i przyprawy. Wyrób całość na jednolitą masę. Formowanie kotletówZ masy formuj kotlety dowolnej wielkości. Każdy obtocz w bułce tartej. Smażenie kotletówKładź kotlety na patelnię z rozgrzanym olejem. Smaż z obu stron.

Rada: Jeśli chcesz, możesz włożyć wyrobioną masę mięsną do lodówki na godzinę. Dzięki temu nieco stężeje, a poszczególne smaki lepiej się „przegryzą”.

Z czym podać „orzechowe” kotlety mielone?

Karol Okrasa podaje swoje kotlety z sosem orzechowym i opiekanymi na grillu szparagami. Ja stawiam na bardziej klasyczne dodatki, czyli mizerię i ziemniaki. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by sięgnąć po inne produkty, na przykład sos grzybowy, sałatkę warzywną, ogórki kiszone etc. Wszystko zależy tak naprawdę od twojej inwencji twórczej i preferencji smakowych. Pamiętaj, by nie przesadzić zbytnio z ilością wykorzystanych składników. Czasem mniej znaczy lepiej.

