Jest lepsza od borówki amerykańskiej i rośnie w Polsce. Musisz spróbować jej owoców

Jednym z owoców, po który Polacy chętnie sięgają, jest borówka amerykańska. Można ją dostać o każdej porze roku w niemal wszystkich supermarketach. Jest smacznym dodatkiem do różnego rodzaju koktajli, ale też owsianek, ciast czy musli. Doskonale smakuje też „solo” jako zdrowa przekąska. Okazuje się jednak, że jest jeszcze smaczniejszy owoc, a do tego rośnie w Polsce. Ma także wiele właściwości prozdrowotnych.

Te owoce są lepsze niż borówka amerykańska

Choć Polacy zachwycają się borówką amerykańską, to nie doceniają tego, co mają „na własnym podwórku”. Mowa o świdośliwie – jest to rodzaj krzewu lub niewielkiego drzewa. Owoce świdośliwy w smaku i wyglądzie przypominają borówkę amerykańską. Są różne odmiany świdośliwy, dlatego jej owoce mogą też różnie smakować. Przykładowo odmiana „Smoky” jest słodka o delikatnym aromacie. Z kolei odmiana „Theissen” jest średnio słodka, a odmiana „Mandam” jest lekko kwaśna. Owoce świdośliwy nadają się zarówno do jedzenia na surowo, jak i przygotowywania różnego rodzaju przetworów, takich jak między innymi dżemy czy soki. Co więcej – są też odpowiednie do ususzenia (będą nieco przypominać wtedy rodzynki).

To jest najsmaczniejszy owoc świata, przynajmniej według mnie, który da się wyhodować tutaj w Polsce – powiedział specjalista z kanału „Infouprawa”.

Jakie właściwości mają owoce świdośliwy?

Owoce świdośliwy mają wiele cennych właściwości zdrowotnych, a więc warto, by na stałe zagościły w naszym menu. Są bogate w antyoksydanty, zwłaszcza antocyjany, które wspierają układ krążenia i spowalniają procesy starzenia. się organizmu. Zawierają również duże ilości witamin C i E, a także błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie i reguluje poziom cukru we krwi. Dzięki obecności składników przeciwzapalnych mogą wzmacniać odporność, ale też chronić organizm przed chorobami cywilizacyjnymi. Regularne spożywanie świdośliwy korzystnie wpływa również na wzrok oraz zdrowie serca. Te owoce mają także dużą zawartość wapnia i żelaza, oraz więcej potasu od borówki amerykańskiej.

