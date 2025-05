Zamiast kawy i herbaty? Ten napój wspiera jelita, odporność i pomaga schudnąć

Oprócz wody, najczęściej sięgamy po kawę lub różne rodzaje herbaty. To właśnie te napoje towarzyszą nam na co dzień – rano dodają energii, a w ciągu dnia pomagają się zrelaksować. Kawa ceniona jest za swój pobudzający efekt, natomiast herbata zachwyca różnorodnością smaków – od klasycznej czarnej, przez zieloną, aż po ziołowe mieszanki. Zarówno kawa, jak i herbata są głęboko zakorzenione w wielu kulturach i często stają się pretekstem do spotkań towarzyskich. Coraz więcej osób, w trosce o swoje zdrowie, sięga jednak po jeden, mało znany napój.

Picie tego napoju wspiera zdrowie jelit

Mowa o kombuchy – fermentowanym napoju na bazie herbaty. Ma ona korzystny wpływ na jelita. Dzięki zawartości naturalnych probiotyków wspiera florę bakteryjną i wspomaga trawienie. Regularne picie kombuchy może przyczynić się do poprawy pracy układu pokarmowego i wzmocnienia odporności. To dobry wybór dla osób, które chcą zadbać o zdrowie jelit w naturalny sposób. Dodatkowo, poprzez wspieranie pracy jelit, napój ten może ułatwiać proces odchudzania. Co więcej, kombucha, dzięki zawartości kwasu jabłkowego, octowego, a także polifenoli, ogranicza gromadzenie się tłuszczu. Jej spożywanie może korzystnie wpłynąć także na leczenie wrzodów żołądka.

Jakie jeszcze właściwości ma kombucha?

Kombucha ma wiele cennych właściwości prozdrowotnych. Oprócz wspierania pracy jelit, może działać detoksykująco, pomagając usuwać z organizmu szkodliwe substancje. Zawiera antyoksydanty, które wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Dzięki obecności kwasów organicznych i witamin z grupy B podnosi poziom naszej energii. Niektóre osoby zauważają także poprawę samopoczucia i koncentracji po regularnym spożywaniu kombuchy. Regularne picie tego napoju redukuje również stres oksydacyjny w organizmie.

O czym pamiętać, pijąc kombuchę?

Podczas spożywania kombuchy bardzo ważny jest umiar. Choć ma wiele właściwości prozdrowotnych, to w niektórych sytuacjach może również zaszkodzić. Jej picie powinno się rozpocząć od małych dawek (około 50 mililitrów dziennie). W pierwszym tygodniu mogą pojawić się biegunki (to znak, że organizm się oczyszcza). Później organizm powinien już reagować prawidłowo. W przypadku, gdy pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy – należy zaprzestać picia kombuchy, ponieważ w skrajnych przypadkach może dojść do kwasicy mleczanowej, która jest zagrożeniem dla zdrowia i życia. Tego napoju powinny unikać kobiety w ciąży oraz dzieci.

