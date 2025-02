Pasta do kanapek z przepisu mojej mamy zasmakuje każdemu. Zrobisz ją w 10 minut

Pasty kanapkowe to zdrowa i smaczna alternatywa dla tradycyjnych dodatków do chleba, takich jak ser czy szynka. Są one bogate w białko, witaminy i minerały, w zależności od składników, które wybierzemy. Przygotowanie past kanapkowych jest bardzo proste i szybkie, a do tego możemy zrobić je z najróżniejszych produktów, dzięki czemu nie znudzą nam się od razu. Jest to też dobry pomysł na porządki w lodówce. Jeśli macie w niej awokado i jajka – koniecznie przygotujcie z tych składników przepyszne smarowidło. Podane z chrupiącym pieczywem smakuje genialnie.

Jak zrobić pastę z jajek i awokado?

Pasta z jajek i awokado to niezwykle smaczne smarowidło do chleba, które zrobicie w ciągu dosłownie kilkunastu minut. Będzie cudownie smakować ze świeżym chlebkiem lub innym pieczywem. Połączenie poniższych składników tworzy kremową, pożywną pastę, która zaspokaja głód i daje energię na długie godziny.

Przepis: Pasta z jajek i awokado Ta pasta do kanapek jest pyszna i niezwykle zdrowa Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 114 w każdej porcji Składniki 3 jajka

1/2 awokado

kilka kropli soku z cytryny

1 ząbek czosnku

2 płaskie łyżki majonezu

szczypta soli

szczypta pieprzu Sposób przygotowania Gotowanie jajekNajpierw ugotujcie jajka na twardo, a następnie odstawcie do przestygnięcia. Obierzcie je ze skorupki i pokrójcie na mniejsze kawałeczki. Przygotowanie składnikówObierzcie czosnek i przeciśnijcie go przez praskę. Następnie obierzcie też awokado i podzielcie na mniejsze części. Mieszanie składnikówPrzełóżcie wszystkie składniki do miseczki, zmieszajcie i rozgniećcie widelcem. Dodajcie przyprawy, majonez i sok z cytryny.

Jeśli macie ochotę na odrobinę kuchennych eksperymentów – dodajcie do takiej pasty żółty ser. Wystarczy, że zetrzecie go na drobnych oczkach tarki i wymieszacie z gotową już pastą. Do takiej pasty możecie dodać też swoje ulubione przyprawy, a nawet kawałki warzyw. W ten sposób takie smarowidło będzie jeszcze smaczniejsze i zdrowsze.

Jajka i awokado – idealny pomysł na śniadanie

Pasta z jajek i awokado to połączenie składników o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych. Awokado jest bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które wspomagają zdrowie serca, obniżając poziom „złego” cholesterolu. Dodatkowo awokado zawiera potas, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Jajka z kolei są doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, które wspomaga budowę mięśni i regenerację tkanek. Zawierają także witaminy z grupy B, witaminę D oraz minerały, takie jak żelazo, które wspiera odporność organizmu. Połączenie tych składników wspiera prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu.

