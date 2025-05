Zrobiłam ten truskawkowy deser w 10 minut. Efekt? Rodzina zaniemówiła z zachwytu. Przekonaj się sam

Daria Ładocha to dziennikarka kulinarna, prezenterka telewizyjna i autorka książek kucharskich. Od lat dzieli się swoją pasją do gotowania i zdrowego stylu życia. Prężnie działa nie tylko w mediach tradycyjnych, ale również internetowych. W jednym z najnowszych postów opublikowanych w sieci zamieściła przepis na prosty i szybki deser z truskawkami, który przywołuje smaki lata. Uwielbiam te pyszne owoce, więc nie omieszkałam z niego skorzystać. Kilka minut pracy, a efekt zachwyca. Rodzina była wniebowzięta. Wszyscy prosili o dokładkę.

Jak zrobić deser z truskawkami Darii Ładochy?

Z przygotowaniem tego przysmaku z pewnością poradzi sobie nawet początkujący kucharz. Deser nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych. Do jego zrobienia nie potrzeba też żadnych zaawansowanych sprzętów kuchennych. Wystarczy miska, mikser i łopatka. Sama receptura też jest banalnie prosta. Najpierw trzeba umyć i pokroić truskawki, potem przyszykować krem, a na koniec połączyć oba składniki. Co ważne, wcale nie musisz trzymać się ściśle oryginalnego przepisu. Możesz go śmiało urozmaicać i modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami, do czego zresztą Daria Ładocha szczerze zachęca w swoim wpisie. Warto eksperymentować. Dzięki temu deser nigdy się nie znudzi i za każdym razem będzie smakował nieco inaczej.

Przepis: Prosty deser z truskawkami To świetna słodka przekąska. Zrobisz ją zaledwie w kilka minut. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 484 w każdej porcji Składniki 100 g truskawek

250 g mascarpone

250 ml śmietanki 30% Opcjonalnie: inne dodatki (orzechy nerkowca, pistacje, płatki migdałów, cukier puder, miód etc.) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDokładnie umyj truskawki i pokrój je na mniejsze cząstki. Robienie deseruUbij śmietankę. Nie rób tego, zbyt długo. W przeciwnym razie śmietanka się zważy. „Rozluźnij” mascarpone. Rozmieszaj je lekko, a następnie połącz z ubitą śmietanką. Wymieszaj całość bardzo delikatnie. Uważaj, by masa nie straciła na puszystości. Możesz dosłodzić ją miodem lub cukrem pudrem (opcjonalnie) Wykańczanie deseruPrzełóż masę do pucharków, dodaj truskawki oraz inne składniki wedle uznania. Możesz najpierw dodać mascarpone, a potem owoce albo ułożyć je warstwami. Wybór należy do Ciebie. Udekoruj całość wedle uznania.

Deser Darii Ładochy – przydatne wskazówki

Deser Darii Ładochy można urozmaicić na wiele różnych sposobów. Serek mascarpone doskonale komponuje się również z innymi owocami, na przykład malinami, jagodami czy borówkami amerykańskimi. Ja do swojego przysmaku postanowiłam dorzucić kilka słodkości typu rafaello, ale wspaniale sprawdzą się również inne dodatki (posiekane drobno orzechy, płatki migdałów, wiórki kokosowe, kawałki gorzkiej czekolady). Jeśli chcesz, by całość zyskała jeszcze bardziej orzeźwiający charakter, możesz wykorzystać listki mięty albo skórkę otartą z cytryny lub pomarańczy. Pamiętaj tylko, że wcześniej trzeba je dobrze umyć i wyszorować. Najlepiej wykorzystać owoce z upraw ekologicznych, gdzie nie stosuje się sztucznych środków ochrony roślin.

