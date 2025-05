Dietetyk zdradza: serek wiejski jest zdrowy, ale nie dla każdego. W której grupie jesteś?

Serek wiejski to zdrowa i wartościowa przekąska, którą warto włączyć do codziennej diety. Jest bogaty w białko, co wspiera regenerację mięśni i daje uczucie sytości na dłuższy czas. Zawiera mało tłuszczu i kalorii, dzięki czemu świetnie sprawdza się u osób dbających o linię. Dodatkowo dostarcza wapnia, niezbędnego dla mocnych kości i zębów. Można go jeść na słono i na słodko – z warzywami, owocami czy orzechami. Okazuje się jednak, że niektóre osoby powinny wykluczyć ten produkt ze swojego jadłospisu.

Kto nie powinien jeść serka wiejskiego?

Dietetyk Bartek Szermraj na swoim Instagramie opublikował filmik, w którym wyjaśnił, kto nie powinien spożywać serka wiejskiego.

Jeżeli masz chorobę Hashimoto, to jedzenie tego typu produktów, nawet jeżeli są wysokobiałkowe, może być dla ciebie bardzo złym rozwiązaniem – powiedział.

Dietetyk wyjaśnił, że chodzi ogólnie o nabiał. Jeśli ktoś źle się czuje po nabiale i jego organizm sobie z nim nie radzi (trawieniem kazeiny czy laktozy), to niestety zjedzenie takiego serka wiejskiego będzie nasilało reakcję immunologiczną.

Czyli w praktyce twój organizm będzie mógł działać autodestruktywnie, czyli na przykład niszczyć swoją własną tarczycę. Więc oczywiście jeżeli się dobrze czujesz po nabiale i masz same super wyniki i efekty, to spokojnie jedz nabiał – wyjaśnił specjalista.

Ekspert zaznaczył jednak, że jeżeli ktoś czuje się senny lub ospały, albo po prostu gorzej czuje się po nabiale, to warto wtedy to sprawdzić i na około 5-10 dni odstawić go i starać się zamienić na coś innego.

I sprawdź, jak się czujesz, bo być może odstawienie tej jednej grupy może być dla ciebie ogromną pozytywną zmianą – dodał.

Kto jeszcze nie powinien jeść nabiału?

Niektóre osoby powinny unikać nabiału ze względów zdrowotnych. Przede wszystkim dotyczy to osób z nietolerancją laktozy – ich organizm nie trawi cukru mlecznego, co może prowadzić do wzdęć, bólu brzucha i biegunek. Nabiału powinny także unikać osoby uczulone na białka mleka krowiego. Czasami eliminacja nabiału zalecana jest też w diecie osób z chorobami autoimmunologicznymi (na przykład właśnie Hashimoto), problemami skórnymi (jak trądzik) lub przy niektórych zaburzeniach hormonalnych. W takich przypadkach warto skonsultować to z lekarzem lub dietetykiem.

