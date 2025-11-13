Popełniasz ten błąd zaraz po zakupach? Przez to twoje wędliny psują się błyskawicznie

Wędlina jest jednym z najpopularniejszych dodatków do kanapek, ale używamy jej też do przygotowania wielu innych potraw. Idealnie sprawdza się w zapiekankach, sałatkach czy różnych daniach obiadowych. Możemy w ten sposób tworzyć proste, ale też bardziej wyszukane dania.

Błąd podczas przechowywania wędliny

Wiele osób po powrocie do domu z zakupów od razu wkłada do lodówki wędlinę, która jest zapakowana w woreczek foliowy. Choć często czynność tę wykonujemy automatycznie, to duży błąd. Skracamy w ten sposób świeżość wędliny, ale przede wszystkim może to prowadzić do rozwoju niebezpiecznych mikroorganizmów. Po otwarciu folii wędlina szybko się psuje, a ponowne szczelne zamknięcie jej w tej samej folii tylko nasila namnażanie się bakterii.

Szczelne opakowanie foliowe nie przepuszcza powietrza. Przez to tworzy się wilgotne i beztlenowe środowisko, które sprzyja psuciu się tego produktu. Spożycie jej w takim stanie niesie za sobą ryzyko zatrucia pokarmowego i dolegliwości żołądkowych. Oznaką zepsucia wędliny jest nieprzyjemny zapach, a także śliska i lepka konsystencja.

Wędlinę najlepiej przechowywać w specjalnym papierze do żywności. Wchłania on nadmiar wilgoci, a przy tym pozwala produktowi „oddychać”. Można użyć także plastikowych, szklanych lub silikonowych pojemników, które umożliwiają minimalną cyrkulację powietrza. Zapobiega to też mieszaniu się zapachów. Dostępne są kilkupoziomowe pudełka, gdzie na każdym z nich możemy ułożyć inny rodzaj wędliny.

O czym jeszcze pamiętać?

Pamiętaj, że świeże wędliny w plastrach najszybciej się psują. Można je przechowywać jedynie przez 2–3 dni od momentu zakupu lub otwarcia opakowania. Najdłużej mogą wytrzymać wędliny wędzone, nawet do dwóch tygodni. Tego rodzaju produkty należy trzymać na środkowej półce w lodówce. Jest tam najzimniej, około 2 stopni Celsjusza. To idealna temperatura dla artykułów spożywczych, które szybko się psują.

Niezwykle ważne jest także, by jak najszybciej przetransportować wędlinę do domu, żeby w dość krótkim czasie znowu znalazła się w lodówce. Chodzi o zachowanie tzw. ciągłości chłodniczej. Jeśli planujesz dłuższą podróż po zakupach, użyj torby termicznej lub wkładów chłodzących.

Aby przedłużyć trwałość wędliny, możesz ją zamrozić. Unikaj jednak rozmrażania produktów mięsnych i ich ponownego zamrażania. Zanim wybierzesz się za zakupy sprawdź też, jaka jest najlepsza wędlina w Biedronce, czyli supermarkecie, w którym zaopatruje się większość Polaków.

