To masło zawsze znika z półek jako pierwsze. W Dino kupisz je teraz w naprawdę rewelacyjnej cenie

Promocja na masło nie jest niczym nowym. Organizuje je wiele różnych sieci handlowych. Zwykle rabat dotyczy takich marek jak na przykład Mleczna Dolina, Farm Milk czy Mlekovita. Tym razem jednak Dino zaskoczyło klientów i obniżyło cenę zupełnie innego smarowidła. By skorzystać z rabatu, nie trzeba posiadać żadnych aplikacji czy kart lojalnościowych. To duża wygoda zwłaszcza dla osób starszych, które nie zawsze są za pan brat z nowoczesną technologią. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz spełnić tylko jeden prosty warunek. Sprawdź, co dokładnie zrobić.

Jakie dobre masło przeceniło Dino?

Sieć zorganizowała akcję „3+1 gratis” na masło ekstra Łaciate marki POLMLEK. Jeśli włożysz do koszyka cztery kostki tego tłuszczu, zapłacisz tylko 5 złotych i 99 groszy za sztukę, czyli 2 złote mniej niż zwykle. Regularna cena wskazanego smarowidła wynosi bowiem niespełna osiem złotych. Pamiętaj o jednej bardzo istotnej kwestii – jeżeli kupisz mniejszą liczbę opakowań, rabat nie zostanie naliczony. Jest jednak też dobra wiadomość – Dino nie nałożyło na konsumentów żadnych limitów. Innymi słowy, możesz nabyć tyle masła, ile chcesz, nie tracąc przy tym okazji do odciążenia domowego budżetu. Nie zapomnij o odpowiednim przechowywaniu swoich zapasów. Trzymaj je w lodówce albo zamrażarce. Drugie rozwiązanie sprawdzi się w sytuacji, gdy dysponujesz większą ilością tłuszczu i wiesz, że nie wykorzystasz jej od razu bądź w ciągu kilku najbliższych dni.

Kiedy iść do Dino po tanie masło?

Promocja na masło w Dino trwa przez cały tydzień. Zaczyna się w środę, 27 sierpnia, a kończy we wtorek 2 września. Masz więc całkiem sporo czasu na zakupy. Jeśli nie zdążysz uzupełnić zapasów w ciągu tygodnia, nie martw się. Nic nie stoi na przeszkodzie, by nadrobić zaległości w weekend – i to nie tylko w sobotę. Najbliższa niedziela, czyli 31 sierpnia, jest bowiem dniem handlowym. Sklepy Dino będą wtedy czynne od godziny 8.00 do 20.00.

