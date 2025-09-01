Lekarz: to jedno z najzdrowszych warzyw na świecie. Jedz je codziennie i patrz, co się zmienia

Buraki od lat goszczą na polskich stołach, jednak z biegiem czasu te warzywa stały się niestety mniej popularne niż kiedyś. A szkoda, bo są niezwykle wartościowe dla naszego zdrowia. Warto więc włączyć je do jadłospisu, a sposobów na to jest naprawdę wiele. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest picie świeżo wyciskanego soku z buraka – samodzielnie lub w połączeniu z jabłkiem, marchwią czy cytryną. Doskonałą opcją jest także spożywanie zakwasu buraczanego. Gotowane buraczki świetnie sprawdzają się jako dodatek do sałatek czy zup.

Dlaczego warto jeść buraki?

Buraki to bez wątpienia jedne z najzdrowszych warzyw na świecie – wszystko dzięki unikalnym substancjom, które zawierają. Związki te wzmacniają organizm ludzki na wielu płaszczyznach, a próżno szukać ich w innych roślinach – powiedział dr Marek Skoczylas.

Dlaczego więc te warzywa wykazują tak korzystny wpływ na nasze zdrowie? Chodzi przede wszystkim o betainę, która jest w nich zawarta.

To właśnie betaina nadaje burakowi charakterystyczny, ciemnoczerwony kolor (jest barwnikiem). To ten związek działa na organizm ludzki jak magiczna różdżka – wyjaśnił.

Okazuje się jednak, że jeśli przygotujemy zakwas z buraków, zaczynają w nim działać jeszcze inne związki – w tym peptydy oraz kwasy organiczne, które potęgują ich prozdrowotne działanie. Jedną z udokumentowanych właściwości buraków jest ich wpływ na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jak wyjaśnia specjalista, badanie z 2024 roku wykazało, że spożycie od 70 do 250 mililitrów soku z buraka dziennie wpływa na redukcję ciśnienia skurczowego krwi aż o 5,3 mm słupa rtęci. Lekarz zaznaczył, że jest to „całkiem satysfakcjonujący wynik”. Takie działanie buraków wynika z obecności azotanów, które w organizmie przekształcane są w tlenek azotu – substancję mającą zdolność rozszerzania naczyń krwionośnych.

W efekcie dochodzi do rozluźnienia tętnic i poprawy przepływu krwi, co skutkuje obniżeniem ciśnienia – dodał.

Azotany, ale też inne związki zawarte w burakach, zwiększają również elastyczność tętnic. Spożywanie tych warzyw zapobiega anemii oraz pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. Zarówno betanina, jak i obecne w burakach związki fenolowe wykazują bardzo wysoki potencjał antyoksydacyjny, co jest korzystne dla naszego mózgu. Jedzenie buraków wspiera również florę jelitową, układ sercowo-naczyniowy, a także przeciwdziała miażdżycy.

Połącz buraki z tym warzywem

Dr Marek Skoczylas dodał, że burak połączony z papryką pomoże osobom chorym na serce, żylaki czy zmagającym się z chorobami naczyń wieńcowych.

Buraka warto łączyć z witaminą C, gdyż to połączenie zdecydowanie lepiej chroni wewnętrzną stronę naczyń krwionośnych przed niszczeniem przez wolne rodniki. Tym samym chroni przed ich uszkodzeniem, pęknięciem, a także przed odkładaniem się blaszki miażdżycowej na powierzchni wewnętrznej naczyń – wyjaśnił ekspert.

