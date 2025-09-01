Twój brzuch potrzebuje tego rano! Dietetyczka poleca śniadanie, które działa jak miotełka

Śniadanie jest uznawane za najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jeżeli je pominiemy, nasz organizm będzie miał mniej energii do prawidłowego funkcjonowania. Przez to możemy mieć m.in. kłopoty z koncentracją, gorszy nastrój czy problemy z metabolizmem. Może dojść też do niedoboru składników odżywczych. Niezwykle istotne jest więc, by wstać te 10 minut wcześniej i zjeść śniadanie.

To śniadanie dobre dla jelit poleca dietetyk

Dietetyk Ela Gregorowicz w poście opublikowanym na Instagramie podpowiedziała, co najlepiej spożyć na śniadanie, aby jelita prawidłowo funkcjonowały. Dzięki temu unikniesz też problemów z zaparciami. Specjalistka poleca płatki owsiane z kilkoma szczególnymi dodatkami: nasionami chia oraz łuską babki jajowatej. Są one doskonałym źródłem błonnika pokarmowego. Reguluje on trawienie, a dodatkowo działa jak „miotełka”, oczyszczając przewód pokarmowy z resztek jedzenia i toksyn. Błonnik wspomaga także rozwój korzystnej mikroflory jelitowej.

Przepis: Owsianka z nasionami chia To idealna propozycja na śniadanie, jeśli dbasz o swoje jelita. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 430 Składniki 3 łyżki płatków owsianych

1 łyżeczka łuski babki jajowatej

1 łyżeczka nasion chia

10 borówek

1 łyżka masła orzechowego

150 g skyru (lub jogurtu naturalnego)

szklanka wody Sposób przygotowania Przygotowanie nasionZalej nasiona chia, płatki owsiane i łuski babki jajowatej szklanką wody i poczekaj, aż napęcznieją. Mieszanie składnikówDodaj do nasion jogurt, masło orzechowe. Całość wymieszaj, a na koniec dorzuć borówki.

Ekspertka od zdrowego odżywiania proponuje dodać do takiej owsianki jeszcze masło orzechowe, skyr i borówki. Zauważa, że całość zawiera około 11 g błonnika, co stanowi sporą część dziennego zapotrzebowania, które wynosi około 25 g. Ekspertka podkreśla, że potrawy bogate w błonnik są doskonałym wsparciem dla perystaltyki jelit – sprawiają, że mamy poczucie „lżejszego brzucha”, a także ułatwiają wypróżnianie.

Jeśli walczysz z zaparciami czy wzdęciami, to spróbuj takiego zestawu na start dnia — zachęca specjalistka.

Pamiętaj jednak, że jedząc potrawy bogate w błonnik pokarmowy, bardzo ważne jest, aby pić dużo wody. Odpowiednie nawodnienie pomaga błonnikowi prawidłowo działać w jelitach i zapobiega zaparciom.

Inne produkty bogate w błonnik pokarmowy

Produktami bogatymi w błonnik pokarmowy są pełnoziarniste produkty zbożowe, na przykład chleb razowy, brązowy ryż czy wspomniane już płatki owsiane. Duże ilości błonnika znajdują się również w roślinach strączkowych, takich jak fasola, groch czy soczewica. Do jadłospisu warto włączyć też orzechy, nasiona, a także owoce – zarówno świeże, jak i suszone (na przykład figi, morele, śliwki).

Wprowadzenie tych produktów do codziennej diety korzystnie wpływa na zdrowie układu pokarmowego. Sprawdź skuteczne sposoby na zwiększenie ilości błonnika pokarmowego w diecie.

