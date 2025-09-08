Masz dnę moczanową? Lekarz poleca ten prosty koktajl. Zobacz, co ukoi twój ból

Dna moczanowa jest chorobą metaboliczną. Jej przyczyną jest nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi. Konsekwencją tego jest odkładanie się kryształów soli kwasu moczowego w stawach, ścięgnach i nerkach, co może prowadzić do stanów zapalnych. Choroba ta najczęściej dotyka stawu u podstawy dużego palca stopy, ale może również zaatakować inne stawy, na przykład kręgosłupa czy kciuka.

Co pomoże na dnę moczanową?

Doktor Marek Skoczylas w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśnił, jakie są powody tego schorzenia.

Do dny moczanowej dochodzi z reguły, choć nie zawsze, w wyniku nadmiernego stężenia kwasu moczowego we krwi. Przyczyn nadmiaru kwasu moczowego we krwi jest kilka. Jest to między innymi osłabione wydalanie go z organizmu, jego zbyt duża produkcja przez organizm i, co bardzo ważne, niewłaściwa dieta – powiedział.

Wyjaśnił również, w jaki sposób można złagodzić objawy dny moczanowej. Wystarczy przygotować specjalny koktajl. Gasi on stan zapalny oraz zapobiega kolejnym atakom choroby. Specjalista dodał, że „ta kombinacja gasi przyczynę choroby w zalążku”. Dlaczego? Chodzi o dobór składników w odpowiedniej ilości.

Składniki: 200 ml wody

10 g zmielonych migdałów

40 g zblendowanych wiśni

20 g jogurtu naturalnego

30 g proszku jagód acai Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWrzuć wszystkie składniki do kielicha blendera i porządnie wymieszaj.

Właściwości koktajlu na dnę moczanową

Okazuje się, że zasadność stosowania migdałów w tej ilości w przebiegu dny moczanowej potwierdza nauka. Jak podaje ekspert, w badaniu pod tytułem „Suplementacja migdałami zmniejsza poziom kwasu moczowego” możemy przeczytać, że po sześciu tygodniach ich stosowania stężenie kwasu moczowego było o 13 procent niższe w przypadku migdałów pakistańskich i 16 procent niższe w przypadku migdałów amerykańskich.

Naukowcy wskazują, że związki zawarte w migdałach blokują przekształcanie się puryn do kwasu moczowego, a to dzięki zdolności do hamowania enzymu o nazwie oksydaza ksantynowa, który ten proces umożliwia – powiedział lekarz.

Kolejny składnik, czyli wiśnie, działają w taki sam sposób jak migdały, przez co skutecznie obniżają poziom kwasu moczowego we krwi, a tym samym zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych. Z kolei tajemnicą jagód acai jest ogromna zawartość witaminy C, która również blokuje tworzenie się kwasu moczowego. 100 g tych jagód zawiera aż 1500 mg witaminy C (30 g ma około 500 mg tej witaminy).

Badanie pod tytułem „Wpływ suplementacji witaminą C na ryzyko dny moczanowej” dowodzi, że dawka witaminy C, która ma wpływ na przebieg tej choroby, wynosi właśnie 500 mg. Dodatkowo wiadomo też, że przyjmowanie witaminy C może zmniejszyć liczbę nowych rozpoznań dny moczanowej o 12 procent.

