Lubisz banany? Uważaj, bo te skutki uboczne mogą cię zaskoczyć

Banany to owoce, po które sięgamy naprawdę często. Są tanie, smaczne, a do tego dostępne niemal przez cały rok w prawie każdym sklepie spożywczym. Świetnie sprawdzają się jako szybka przekąska, ale można je też wykorzystać jako składnik smoothie, dodatek do owsianki czy użyć do przygotowania ciekawych deserów.

Skutki uboczne jedzenia bananów

Istnieje dużo powodów, aby włączyć te owoce do codziennej diety. W małej objętości zawarta jest stosunkowo duża dawka energii, dlatego banany to świetny wybór, gdy czujemy spadek formy. Korzystnie wpływają na ciśnienie tętnicze, dobrze działają na układ pokarmowy, a także wykazują właściwości prebiotyczne.

Choć banany są zdrowe, okazuje się, że ich nadmierne spożycie może prowadzić do skutków ubocznych. Mowa m.in. o problemach trawiennych, takich jak wzdęcia czy bóle brzucha. Wynika to z nadmiaru błonnika pokarmowego dostarczanego do organizmu. Zbyt duża ilość bananów w diecie może także prowadzić do zaburzeń poziomu cukru we krwi, co jest szczególnie niekorzystne dla diabetyków, ponieważ owoce te zawierają dużo cukrów prostych.

Banany są również bogate w potas i magnez, jednak ich nadmiar może zaburzyć równowagę tych pierwiastków, co negatywnie wpływa na pracę serca. Trzeba pamiętać, że są też stosunkowo kaloryczne – jeden średni owoc to około 100 kalorii. Może to stanowić problem dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Uważać powinni również pacjenci z ciężkimi schorzeniami nerek, którzy mogą mieć trudności z wydalaniem potasu. Większość ekspertów zgadza się, że jeden lub dwa banany dziennie to rozsądna i bezpieczna ilość dla zdrowych osób.

Jak wybrać najlepsze banany?

Czym kierować się podczas zakupów, wybierając banany? Warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Najważniejszy jest stan skórki. Najlepsze banany do bezpośredniego spożycia mają żółtą skórkę z niewielką ilością brązowych kropek – wtedy są dojrzałe, słodkie i łatwe do strawienia.

Jeśli planujesz zjeść je dopiero za kilka dni, lepiej sięgnąć po banany lekko zielone, które dojrzeją w temperaturze pokojowej. Unikaj natomiast owoców z dużymi, ciemnymi plamami, pęknięciami lub oznakami zepsucia. Dobrze też wybierać banany twardsze w dotyku, bez miękkich miejsc – dzięki temu dłużej zachowają świeżość. Sprawdź też, czy można jeść końcówkę banana.

