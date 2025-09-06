Kanapka, która syci i odchudza? Dietetyk zdradza, jak zrobić zdrową przekąskę w kilka minut

Kanapki to klasyka polskich śniadań i lunchów. Zwykle nie kojarzą się jednak ze zdrowym jedzeniem, a jedynie szybką przekąską o dość wątpliwej wartości odżywczej. Na szczęście można to zmienić. Wystarczy pamiętać o doborze odpowiednich artykułów spożywczych, by zwykła i prosta kanapka zmieniła się w sycący, pożywny posiłek, który dodaje energii i sprzyja odchudzaniu. Zobacz, jakie produkty wykorzystuje do tego znany dietetyk. Z pewnością wiele z nich masz już w swojej kuchni.

Z czego zrobić zdrową i pożywną kanapkę?

Podstawa zdrowej kanapki – jak zauważa dietetyk dr Michał Wrzosek – to oczywiście dobre pieczywo. Najlepiej pełnoziarniste, bo ma więcej witamin i błonnika niż klasyczne „białe” bułki czy chleby. Dzięki temu syci na dłużej i wspomaga pracę przewodu pokarmowego. Ekspert radzi, by zastąpić tradycyjne masło serkiem kanapkowym. Ten „zamiennik” świetnie smakuje, a jednocześnie dostarcza organizmowi mniejszej liczby kalorii niż typowe smarowidło. Świetnie sprawdzi się również hummus, pasta warzywna lub guacamole, czyli sos na bazie awokado, wzbogacony o cebulę, sok z cytryny lub limonki, a także przypraw.

I obowiązkowo źródło białka, na przykład mozzarella light, ser żółty light albo chuda wędlina – zaznacza specjalista w opublikowanym nagraniu.

Warto podkreślić, że białko – podobnie jak błonnik – odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego oraz odchudzaniu. Z jednej strony hamuje uczucie głodu, a z drugiej – zwiększa wydatek energetyczny organizmu. W rezultacie przyspiesza spalanie kalorii i ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Czego jeszcze nie może zabraknąć w zdrowej kanapce?

Na każdej zdrowej kanapce, zdaniem Michała Wrzoska powinny znaleźć się świeże warzywa, na przykład pomidory czy papryka. To nie tylko smaczne dopełnienie przekąski, ale też źródło wielu cennych związków, między innymi mikroelementów i antyoksydantów. Neutralizują one wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia, łagodzą stany zapalne, wzmacniają odporność i zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych.

Czytaj też:

Kwaśne, aromatyczne i zapomniane. Badania mówią jasno: te jabłka są zdrowsze niż nowe odmianyCzytaj też:

Dietetyk alarmuje: najzdrowszą część tego owocu wyrzucasz do kosza. Też to robisz?