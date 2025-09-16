Aromatyczne kawy w Biedronce teraz aż 30% taniej. Znikają w ekspresowym tempie

Nie wyobrażasz sobie dnia bez kawy, ale nie chcesz przepłacać za ulubiony napój? Już nie musisz iść na kompromisy. Biedronka zorganizowała promocję, dzięki której upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu – będziesz cieszyć się smakiem aromatycznej „małej czarnej”, a jednocześnie odciążysz domowy budżet. Sprawdź szczegóły i nie zwlekaj z uzupełnieniem zapasów. Druga tak dobra okazja może się szybko nie powtórzyć.

Jaką kawę przeceniła Biedronka?

Promocja na kawę w Biedronce dotyczy wszystkich produktów dwóch znanych i cenionych marek – Dallmayr oraz Carousel. Teraz możesz je kupić 30 procent taniej niż zazwyczaj. Na obniżkę mogą jednak liczyć wyłącznie wybrani klienci – ci, którzy należą do programu lojalnościowego Moja Biedronka. By do niego dołączyć, trzeba posiadać specjalną kartę lub aplikację na telefon komórkowy. Na szczęście może je zdobyć każdy. Wystarczy poprosić o dedykowaną przy kasie albo ściągnąć odpowiednie oprogramowanie ze sklepu internetowego. Całkowicie za darmo.

Pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – sieć wprowadziła limit dzienny na zakupy wskazanej kawy. Nie możesz kupić więcej niż cztery opakowania produktu na jedno konto Moja Biedronka. Jest jednak też dobra wiadomość – masz całkiem sporo czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Promocja trwa bowiem do soboty, 20 września 2025 roku. Możesz więc nabyć sporo paczek produktu i dużo zaoszczędzić.

Gdzie przechowywać kawę?

Pamiętaj, że kawa jest bardzo wrażliwa na działanie czynników zewnętrznych, takich jak na przykład tlen, wysoka temperatura, światło słoneczne czy wilgoć. Dlatego trzymaj ją w suchym i chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła, takich jak na przykład kuchenka czy kaloryfer. Najlepiej zrobisz, jeśli przesypiesz ją z oryginalnego opakowania do hermetycznie zamykanego pojemnika.

