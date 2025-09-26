Pijesz ziołowe napary? Wyniki testu szokują. Nie wszystkie herbatki są bezpieczne

Ziołowe napary zwykle kojarzą się z bezpieczną, naturalną żywnością. Sięgamy po nie przy przeziębieniach, problemach z trawieniem czy kłopotach ze snem. Szczególną popularnością cieszą się napoje na bazie rumianku. Dlatego Fundacja Pro-Test postanowiła wziąć je „pod lupę”. Zleciła badanie sześciu znanych i cenionych produktów, które można znaleźć nie tylko w sklepach spożywczych czy supermarketach, ale również aptekach. Analizy przeprowadził Fundacji Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Ich wyniki szokują.

Popularne herbaty z rumianku „pod lupą”

Przebadano towary sześciu lubianych marek – Zielnik Polski Herbapol Lublin, Vitax Zioła, Bifix, Zielnik DOZ oraz Kwiat rumianku Flos i Zielnik Apteczny Rumianek Fix. Dwa ostatnie z wymienionych wyrobów są zaliczane w poczet produktów leczniczych. Sprawdzano, czy zawierają one środki ochrony roślin. Tyłko dlwa okazały się zupełnie „czyste”. Chodzi o Herbapol Zielnik Polski i Kwiat rumianku Flos. Reszta miała w swoim składzie substancje chemiczne. Najwięcej pestycydów (bo aż trzy różne związki) znaleziono w produkcie marki Bifix oraz Rumianku fix marki Zielnik Apteczny (Polpharma ze Starogardu Gdańskiego). W wyrobie marki Vitax Zioła wykryto dwa środki ochrony roślin, natomiast w Zielniku DOZ – pojawił się jeden taki związek.

Żaden związek chemiczny z tych, które wykryliśmy w testowanych herbatkach, nie jest dopuszczony do stosowania w uprawie rumianku. To kolejny zaskakujący wniosek, który płynie z testu [...] Zaskakujące jest to, że Polpharma – jedna z największych i najnowocześniejszych fabryk farmaceutycznych w Europie – nie potrafi wyprodukować zwykłego rumianku bez pozostałości niedozwolonych pestycydów. Tymczasem mniejszy rodzinny zakład – Flos – oferuje nam rumianek bez żadnych pozostałości pestycydów – czytamy w raporcie udostępnionym przez Fundację Pro-Test.

Jakie pestycydy wykryto w rumianku?

We wszystkich przebadanych produktach zawierających pestycydy znaleziono protiokonazol. Związek ten chroni rośliny przed chorobami grzybowymi. Jeśli jego stężenie jest niskie nie stanowi dużego zagrożenia dla zdrowia. Nie zmienia to jednak faktu, że tej substancji w ogóle w rumianku w nie powinno być. W analizowanych wyrobach wykryto również obecność:

pirymifosu metylowego (Zielnik Apteczny) – to toksyczny środek stosowany między innymi do odkażania magazynów,

permetryny (Bifix) – jej używanie na terenie Unii Europejskiej jest zakazane, wywiera szkodliwy wpływ na układ nerwowy,

lambda-cyhalotryny (Zielnik Apteczny) – substancji stosunkowo bezpiecznej i dopuszczonej do obrotu, ale nielegalnej, jeśli chodzi o uprawę rumianku,

chlomazonu (Vitax i Bifix) – służy do zwalczania chwastów, nie stwarza istotnego ryzyka dla zdrowia.

Dlaczego herbaty rumiankowe skażone pestycydami mogą być niebezpieczne?

Warto pamiętać, że pozostałości pestycydów mogą znajdować się w różnych artykułach spożywczych. Nie mamy więc realnej kontroli nad tym, ile tak naprawdę środków ochrony roślin trafia do naszego organizmu. „Druga sprawa to zjawisko tzw. koktajlu pestycydów, Chodzi o to, że nie sposób zbadać efektów oddziaływania na nasze zdrowie mieszanki różnych szkodliwych substancji i ich interakcji między sobą. Co z tego, że pestycydy nie przekraczają normy w pojedynczym produkcie, skoro łącznie jest ich w nim często kilka lub nawet kilkanaście? Jednoczesna obecność kilku pestycydów, a co za tym idzie, kolejnych substancji, które z nich powstają, kiedy je zjemy wraz z żywnością, wymagałaby badań nad tymi mieszaninami. A niestety nie da się zbadać wszystkich takich połączeń substancji w naszym ciele i nikt nie wie, jakie są efekty ich spożywania” – przypominają przedstawiciele Fundacji Pro-Test.

