To najlepsza ryba dla dzieci i seniorów. Lekkostrawna, pełna białka i bez zanieczyszczeń

Jedzenie ryb jest niezwykle ważne w diecie osób starszych i małych dzieci. Dostarczają one cennych składników odżywczych, takich jak między innymi białko, witamina D czy kwasy tłuszczowe omega-3. Wspierają rozwój mózgu oraz układu nerwowego u dzieci, a z kolei u seniorów pomagają utrzymać sprawność umysłową, ale też wpływają na zdrowie serca. Co więcej, regularne spożywanie ryb przekłada się również na stan naszej odporności.

Ryba idealna dla dzieci i seniorów

Często jednak nie wiadomo, po jaką rybę dokładnie sięgnąć. Okazuje się, że najlepszym wyborem jest pstrąg tęczowy. Jest on uznawany za jedną z najczystszych i najbezpieczniejszych ryb na polskim rynku. Zawiera niską zawartość toksyn, co jest istotne dla zdrowia dzieci i seniorów. Większość pstrągów tęczowych dostępnych w Polsce pochodzi z kontrolowanych hodowli słodkowodnych. W ten sposób warunki ich życia oraz dieta są monitorowane, a to z kolei minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Dodatkowo ma delikatne i chude mięso, które jest lekkostrawne. To duża zaleta w przypadku wrażliwego układu pokarmowego tej grupy osób. Dodatkowo ma subtelny smak, który z pewnością przypadnie do gustu nawet najmłodszym.

Jakie właściwości ma pstrąg tęczowy?

Ryba ta jest bogata w cenne kwasy tłuszczowe omega-3. Zawiera ich najwięcej wśród ryb słodkowodnych. Jest to niezwykle ważne w prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Jest również bogata w białko dobrej jakości – u dzieci wspiera wzrost, a u seniorów zapobiega utracie masy mięśniowej.

Pstrąg tęczowy jest niskokaloryczny, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by znalazł się w diecie osoby, która się odchudza. Zawiera 168 kcal w 100 g. Ma też niską zawartość sodu, dlatego będzie idealny dla osób, które na przykład zmagają się z nadciśnieniem. Do tego jest dobrym źródłem selenu, mającego działanie antyoksydacyjne. Ta ryba idealnie nadaje się do pieczenia, duszenia czy gotowania na parze. Unikaj jednak smażenia.

Czytaj też:

Zrób to, zamiast sięgać po wędlinę do kanapek. Dietetyczka poleca kremową pastę gotową w 5 minutCzytaj też:

Ulubiona owsianka księżnej Diany. Lekarka wyjaśnia, dlaczego warto ją jeść. Spróbujesz?