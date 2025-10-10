W Biedronce markowe masło za grosze, ale tylko w te dni. Zobacz, co jeszcze kupisz niemal za darmo

Biedronka jest jednym z ulubionych supermarketów Polaków. To dzięki temu, że można zrobić tam naprawdę tanie zakupy. Okazuje się, że możesz zaoszczędzić jeszcze bardziej, jeśli będziesz regularnie przeglądać gazetki promocyjne. W najnowszej ofercie tego popularnego supermarketu jest dużo artykułów spożywczych w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Tanie masło w Biedronce

Jednym z nich jest masło ekstra polskie marki „Mlekovita” — dostaniesz je za 4 zł 99 gr (zamiast 9 zł 49 gr). Obowiązuje więc obniżka aż o 47 procent. Warunkiem jest jednak zakup trzech sztuk tego produktu. Musisz przestrzegać też limitu dziennego – chodzi o możliwość zakupu tylko trzech kostek masła na kartę „Moja Biedronka”.

Możesz jednak skorzystać też z oferty na masło marki „Mleczna Dolina”. Przy zakupie trzech kostek tego produktu każda z nich będzie kosztować jedynie 3 zł 99 gr (zamiast 6 zł 99 gr). Tutaj również obowiązuje limit trzech opakowań na kartę Biedronki. Promocja trwa tylko w piątek i sobotę (10–11 października).

Pamiętaj, że masło bez problemu możesz zamrozić, dzięki czemu zachowa swoją świeżość przez dłuższy czas. Warto więc kupić większą ilość tego produktu, zwłaszcza że zbliża się sezon na świąteczne wypieki. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Co jeszcze warto kupić?

Zrób również zrobić zapas jajek. Wszystkie jajka ściółkowe „Moja Kurka” kupisz w naprawdę atrakcyjnej cenie, bo za drugie opakowanie zapłacisz aż 60 procent taniej. Wszystkie opakowania jajek można ze sobą dowolnie mieszać. Promocja trwa w piątek i sobotę.

Gdy już będziesz na zakupach, dobrym pomysłem jest też zrobienie zapasu cukru. Ta oferta trwa jednak tylko w najbliższy piątek, a więc musisz się spieszyć. Cukier biały (1 kilogram) marki Diamant, Polski Cukier, Królewski, Sweet Family nabędziesz wtedy w ramach oferty „5 plus 5 gratis”. Przy zakupie 10 sztuk za każdą z nich zapłacisz więc tylko 1 zł 45 gr zamiast 2 zł 89 gr. Obowiązuje jednak limit 10 sztuk na kartę „Moja Biedronka”.

