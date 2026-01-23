Najlepsza ryba dla dzieci i seniorów. Działa jak „paliwo dla mózgu”

To, co jemy, realnie przekłada się na kondycję naszego organizmu. Ryby powinny być stałym elementem naszej diety. Należy jeść je minimum 2–3 razy w tygodniu. Mają one wysoką wartość odżywczą, a skład aminokwasowy powoduje, że ich białko jest łatwo przyswajalne dla człowieka. Doskonałym wyborem zarówno dla dzieci, jak i seniorów, jest łosoś.

Najlepsza ryba dla seniorów i dzieci

W przypadku dzieci niezwykle ważna jest duża zawartość kwasów omega-3 w tej rybie. Są one kluczowe dla rozwoju układu nerwowego i wzroku, ale nie tylko. Ich odpowiednia podaż wspomaga także koncentrację i zdolności poznawcze. To z kolei jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o osoby starsze. Regularne spożywanie tłustych ryb morskich w przypadku seniorów spowalnia procesy starzenia się mózgu, a w konsekwencji przyczynia się także do ochrony przed demencją.

Co więcej, kwasy tłuszczowe zawarte w łososiu pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze i poziom „złego” cholesterolu (LDL), co redukuje ryzyko zawału serca i udaru mózgu. W przypadku dzieci i seniorów istotna jest także zawartość białka, które jest niezbędne do budowy mięśni i regeneracji tkanek. Łosoś jest też źródłem witaminy D, która jest kluczowa dla budowy kości u dzieci i zapobiegania osteoporozie u seniorów.

Jakiego łososia wybrać?

Najlepszym wyborem jest łosoś dziki – jest on najwyższej jakości i zawiera najwięcej kwasów omega-3. Jeżeli jednak zdecydujesz się na kupno łososia hodowlanego, wybieraj te, które posiadają odpowiednie certyfikaty (ASC lub GlobalGAP). Zwróć tez uwagę na certyfikat MSC (niebieski znak), który gwarantuje, że ryba pochodzi ze zrównoważonych łowisk.

Najzdrowszymi opcjami przygotowania tej ryby są pieczenie, duszenie lub gotowanie na parze. Unikaj smażenia tej ryby w głębokim tłuszczu. Unikaj łososia wędzonego. Zawiera bardzo duże ilości sodu, co jest niewskazane dla seniorów z nadciśnieniem oraz małych dzieci.

Zawsze sprawdzaj, czy ryby nie mają ości – zdarzają się nawet w filetach rybnych! Dzieciom najlepiej podawaj ryby w postaci zmielonej, jako pulpety, kotlety – wskazuje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

