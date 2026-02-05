W Lidlu „5+5 gratis” i prawdziwy hit za 2,99 zł. Klienci robią zapasy

Większość Polaków boryka się z negatywnymi skutkami inflacji, co widać m.in. przy codziennych zakupach spożywczych. Żeby móc trochę zaoszczędzić, warto planować zakupy i korzystać z promocji w dużych sieciach. Lidl regularnie publikuje gazetki z okazjami – poniżej znajdziesz ich przegląd na okres od 5 do 7 lutego 2026.

Tani cukier i masło w Lidlu

W Biedronce trwa właśnie doskonała oferta na cukier biały kryształ, czyli produkt, który w dużych ilościach wykorzystuje większość Polaków. W tych dniach kupisz go w ramach promocji „5 plus 5 gratis”. Oznacza to, że przy zakupie pięciu opakowań kolejne pięć dostaniesz całkowicie za darmo. Chodzi o cukier marki: Kuchnia Lidla, Polski Cukier. Cena poza promocją za jedno opakowanie to 2,69 zł. Dostając pięć opakowań za darmo, zaoszczędzisz więc 13,45 zł. To dobry moment, by zrobić zapasy. Obowiązuje jednak limit 10 opakowań gratis na kupon.

Z kolei od 6 do 7 lutego w bardzo dobrej cenie nabędziesz masło ekstra 83% marki „Pilos”. Przy zakupie trzech sztuk każdą z nich kupisz aż o 40 procent taniej. Zapłacisz więc 2,99 zł zamiast 4,99 zł. Limit to trzy opakowania na kupon. Żeby uzyskać zniżkę, musisz aktywować kupon i zeskanować aplikację. Nawet jeśli teraz nie potrzebujesz masła, to warto je kupić w tej okazyjnej cenie, ponieważ śmiało możesz je zamrozić.

Co jeszcze warto kupić z nowej gazetki Lidla?

W dniach 5-7 lutego tanio kupisz też świeże jaja ściółkowe marki „Złota Nioska” (wielkość M lub L, klasa A). Dostaniesz je o 20 procent taniej przy zakupie dwóch sztuk. Limit to cztery opakowania tego produktu na ofertę.

Te dni to też dobry moment, by kupić łososia. Jest on zdrowy, dlatego warto włączyć ten produkt do swojej diety. Od 5 do 7 lutego będzie obowiązywał rabat o wartości 25 procent na ten produkt. Chodzi o łososia pacyficznego coho (filet XXL). Zamiast 5,99 zł będzie on kosztować jedynie 4,49 zł. Limit to 3 kg na paragon.

Czytaj też:

Kurczak nie jest najlepszym wyborem. To mięso ma więcej białka i mniej kaloriiCzytaj też:

Wysoki cholesterol to nie jajka. Dietetyczka mówi wprost, co naprawdę trzeba zmienić w diecie