To ciasto czekoladowe bez grama mąki, a syci na długo. Skład od dietetyczki zaskakuje

Doktor Paulina Ihnatowicz chętnie dzieli się w sieci różnymi poradami dotyczącymi zdrowego odżywiania, odchudzania czy świadomych zakupów. Często też publikuje w mediach społecznościowych przepisy na rozmaite przysmaki. Warto zwrócić szczególną uwagę na jeden z nich. To ciasto inne niż wszystkie. Zobacz, w czym tkwi jego sekret.
Zdrowe ciasto czekoladowe z przepisu dietetyczki
Ekspertka przygotowała wilgotne, pyszne i sycące ciasto bez dodatku mąki. Zastąpiła ją innym popularnym składnikiem. To znany produkt. Znajduje jednak w kuchni zupełnie inne zastosowanie. Większość osób wykorzystuje go do przyrządzenia dań wytrawnych, a nie deserów. Chodzi o fasolę konserwową. Po zblendowaniu tworzy gładką, gęstą masę. Dzięki zawartości skrobi i białka tworzy świetną „bazę” ciasta. Sprawia, że wypiek jest zwarty i miękki, podobnie jak brownie. Poza tym dobrze zatrzymuje wodę. W efekcie deser nie wysycha po upieczeniu.
Wskazówka: Po upieczeniu odstaw ciasto do całkowitego ostygnięcia. Można włożyć je na chwilę do lodówki. Dzięki temu nabierze bardziej zwartej konsystencji.
Rada: Przed podaniem ciasto można oprószyć cukrem pudrem z erytrytolu albo udekorować rozpuszczoną gorzką czekoladą. Dobrze pasują także posiekane orzechy albo świeże i suszone owoce.
Dlaczego ciasto czekoladowe z fasolą jest zdrowe?
Ciasto czekoladowe z dodatkiem fasoli bywa postrzegane jako zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych wypieków na bazie białej mąki przede wszystkim z uwagi na skład. Deser dostarcza dużych ilości błonnika i białka, które spowalniają opróżnianie żołądka. W efekcie zapewniają większą sytość po posiłku. Przysmak hamuje uczucie głodu na długo i zapobiega podjadaniu,
Należy też podkreślić, że gorzka czekolada, obecna w przepisie, jest naturalnym źródłem polifenoli. To cenne związki, które opóźniają procesy starzenia, wzmacniają odporność, neutralizują wolne rodniki i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Warto jednak pamiętać, że nawet zdrowe produkty i desery spożywane w zbyt dużych ilościach mogą szkodzić zdrowiu. Dlatego zawsze należy zachować umiar i zdrowy rozsądek.
Przepis: Czekoladowe ciasto z fasoli
Zdrowe i pyszne.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Czas gotowania
- 30 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 225 w każdej porcji
Składniki
- 400 g czarnej fasoli konserwowej (ok. 240 g po odsączeniu)
- 2 duże jajka
- 1 dojrzały banan
- 1 łyżka masła orzechowego
- 3 łyżki ciemnego kakao
- 2 łyżki syropu klonowego
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 4 kostki gorzkiej czekolady
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówFasolę konserwową dokładnie przepłucz na sitku pod bieżącą wodą, aż przestanie się pienić. Następnie osusz ją ręcznikiem papierowym.
- Łączenie składnikówDo blendera przełóż fasolę, jajka, banana, masło orzechowe, kakao, syrop klonowy i proszek do pieczenia. Zblenduj wszystko na gładką, puszystą masę.Gorzka czekoladę posiekaj na małe kawałki, dodaj do masy i delikatnie wymieszaj.
- Pieczenie ciastaGotową masę przelej do małego naczynia żaroodpornego wyłożonego papierem do pieczenia. Wstaw formę do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz przez około 30 minut, do tzw. suchego patyczka.
Czytaj też:
Mieszam te 3 składniki i mam ciasto „puszysta chmurka”. Sto razy lepsze od sernikaCzytaj też:
Do babki dodaję garść tych orzechów. Poprawiają nastrój i sprawiają, że ciasto jest wilgotne