To ciasto czekoladowe bez grama mąki, a syci na długo. Skład od dietetyczki zaskakuje

Doktor Paulina Ihnatowicz chętnie dzieli się w sieci różnymi poradami dotyczącymi zdrowego odżywiania, odchudzania czy świadomych zakupów. Często też publikuje w mediach społecznościowych przepisy na rozmaite przysmaki. Warto zwrócić szczególną uwagę na jeden z nich. To ciasto inne niż wszystkie. Zobacz, w czym tkwi jego sekret.

Zdrowe ciasto czekoladowe z przepisu dietetyczki

Ekspertka przygotowała wilgotne, pyszne i sycące ciasto bez dodatku mąki. Zastąpiła ją innym popularnym składnikiem. To znany produkt. Znajduje jednak w kuchni zupełnie inne zastosowanie. Większość osób wykorzystuje go do przyrządzenia dań wytrawnych, a nie deserów. Chodzi o fasolę konserwową. Po zblendowaniu tworzy gładką, gęstą masę. Dzięki zawartości skrobi i białka tworzy świetną „bazę” ciasta. Sprawia, że wypiek jest zwarty i miękki, podobnie jak brownie. Poza tym dobrze zatrzymuje wodę. W efekcie deser nie wysycha po upieczeniu.

Wskazówka: Po upieczeniu odstaw ciasto do całkowitego ostygnięcia. Można włożyć je na chwilę do lodówki. Dzięki temu nabierze bardziej zwartej konsystencji.

Rada: Przed podaniem ciasto można oprószyć cukrem pudrem z erytrytolu albo udekorować rozpuszczoną gorzką czekoladą. Dobrze pasują także posiekane orzechy albo świeże i suszone owoce.

Dlaczego ciasto czekoladowe z fasolą jest zdrowe?

Ciasto czekoladowe z dodatkiem fasoli bywa postrzegane jako zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych wypieków na bazie białej mąki przede wszystkim z uwagi na skład. Deser dostarcza dużych ilości błonnika i białka, które spowalniają opróżnianie żołądka. W efekcie zapewniają większą sytość po posiłku. Przysmak hamuje uczucie głodu na długo i zapobiega podjadaniu,

Należy też podkreślić, że gorzka czekolada, obecna w przepisie, jest naturalnym źródłem polifenoli. To cenne związki, które opóźniają procesy starzenia, wzmacniają odporność, neutralizują wolne rodniki i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Warto jednak pamiętać, że nawet zdrowe produkty i desery spożywane w zbyt dużych ilościach mogą szkodzić zdrowiu. Dlatego zawsze należy zachować umiar i zdrowy rozsądek.

Przepis: Czekoladowe ciasto z fasoli Zdrowe i pyszne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 225 w każdej porcji Składniki 400 g czarnej fasoli konserwowej (ok. 240 g po odsączeniu)

2 duże jajka

1 dojrzały banan

1 łyżka masła orzechowego

3 łyżki ciemnego kakao

2 łyżki syropu klonowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

4 kostki gorzkiej czekolady Sposób przygotowania Szykowanie składnikówFasolę konserwową dokładnie przepłucz na sitku pod bieżącą wodą, aż przestanie się pienić. Następnie osusz ją ręcznikiem papierowym. Łączenie składnikówDo blendera przełóż fasolę, jajka, banana, masło orzechowe, kakao, syrop klonowy i proszek do pieczenia. Zblenduj wszystko na gładką, puszystą masę.Gorzka czekoladę posiekaj na małe kawałki, dodaj do masy i delikatnie wymieszaj. Pieczenie ciastaGotową masę przelej do małego naczynia żaroodpornego wyłożonego papierem do pieczenia. Wstaw formę do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz przez około 30 minut, do tzw. suchego patyczka.

Czytaj też:

Mieszam te 3 składniki i mam ciasto „puszysta chmurka”. Sto razy lepsze od sernikaCzytaj też:

Do babki dodaję garść tych orzechów. Poprawiają nastrój i sprawiają, że ciasto jest wilgotne