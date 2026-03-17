Dodaje energii i poprawia nastrój. Dodaj 10 kropli do porannej herbaty

Poranki w wielu domach zaczynają się od filiżanki ciepłej herbaty. To taki mały rytuał, który pomaga się obudzić i spokojnie zacząć dzień. Ja najczęściej sięgam po zieloną herbatę, bo najbardziej odpowiada mi jej delikatny smak. Wielu specjalistów uważa ją też za jedną z najzdrowszych, a do tego dodaje energii. Okazuje się jednak, że można jeszcze bardziej spotęgować ten efekt.

Dodaj to do herbaty

Wystarczy, że dodasz do niej różaniec górski. Jest to zioło zaliczane do adaptogenów. Są to substancje naturalnego pochodzenia, które pomagają organizmowi zaadaptować się do nowych i zmieniających się warunków środowiskowych czy wymagających wzmożonego wysiłku umysłowego, psychicznego czy fizycznego.

Literatura fachowa podaje, że różaniec górski wpływa korzystnie na naszą kondycję psychofizyczną. Mam tu na myśli, że łagodzi uczucie zmęczenia, w tym również zmniejsza zmęczenie psychiczne. Stąd jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które od dłuższego czasu zmagają się z przewlekłym zmęczeniem – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk Bartosz Kulczyński.

Dodatkowo roślina ta wykazuje działanie przeciwdepresyjne i łagodzi objawy towarzyszące osobom, które zmagają się z depresją. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie zastąpi leków, jeśli są one konieczne. Jest jedynie wsparciem.

Można więc powiedzieć, że różaniec górski dodaje nam sił witalnych i pomaga przetrwać w okresie stresowym lub wymagającym od nas wysokiej sprawności umysłowej – podsumował ekspert.

Potwierdza to między innymi badanie pod tytułem: „Rhadiola resea L. Improves Learning and Memory Function: Preclinical Evidence and Possible Mechanisms”.

Dietetyk powiedział też o jeszcze jednej ciekawej rzeczy, z której wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Mianowicie podobny efekt wywiera na nas regularne picie herbaty.

W pracach naukowych znajdziemy informacje, że jej regularne spożywanie tłumi odczuwanie stresu i poprawia nastrój – powiedział ekspert.

Dodał również, że spowalnia to spadek funkcji poznawczych, czyli między innymi pogarszanie się pamięci czy osłabianie zdolności uczenia się.

Jak spożywać różaniec górski?

Można sięgnąć po płynny ekstrakt tego zioła i dodać go do herbaty w ilości 10–15 kropli. Pamiętaj jednak, że w ciągu doby nie należy przekraczać łącznie 45 kropel.

Innym rozwiązaniem jest użycie korzenia ciętego różańca górskiego. Najpierw należy zaparzyć herbatę, przecedzić ją, a następnie zmielić korzeń różańca i dodać go w formie sproszkowanej do naparu w ilości pół łyżeczki. Po ostudzeniu wypij całość wraz z korzeniem.

