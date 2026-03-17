Nie mam czasu gotować, więc biorę to z Biedronki. Dietetyczka wskazuje najlepsze gotowce

Dietetyczka Joanna Kryształ wybrała się niedawno do Biedronki, by przełamać stereotyp dotyczący różnego rodzaju gotowców sprzedawanych w supermarketach. Nie należy wkładać ich do jednego worka. Nie wszystkie tego typu produkty cechuje niska jakość. Niektóre mają naprawdę niezły skład i mogą stanowić dobrze zbilansowany posiłek, zwłaszcza gdy połączymy je z kilkoma prostymi dodatkami. Sprawdź, co warto kupić.

Te gotowce z Biedronki sprawdzą się na awaryjny obiad

Ekspertka poleca naleśniki z serem marki Nasze Smaki. Skład jak na tego typu gotowce jest naprawdę przyzwoity. Dominują w nim podstawowe produkty, takie jak na przykład twaróg, mleko czy mąka. W 100 gramach danie dostarcza około 150 kilokalorii i 6 gramów białka. Samo w sobie nie stanowi jeszcze dobrze zbilansowanego posiłku. Jego wartość odżywczą można jednak zwiększyć. I to w bardzo prosty sposób. Wystarczy podać naleśniki z naturalnym skyrem, garścią orzechów i ulubionymi owocami. Dobrze sprawdzą się między innymi borówki.

Jeśli wolisz bardziej wytrawny obiad, sięgnij po rybę z piekarnika z sosem brokułowym marki Family Fish i połącz ją z porcją warzyw, na przykład z gotowej mrożonej mieszanki. Dobrą opcją będzie też zdaniem dietetyczki, fasolka w sosie pomidorowym Heinz Beanz w „towarzystwie” pełnoziarnistej bułki i gotowanych marchewek. Oczywiście tego typu gotowce nie powinny być podstawą codziennego jadłospisu. Można je jednak śmiało włączać do menu jako opcję awaryjną.

Jak „mądrze” wybierać gotowce z Biedronki?

Gotowe produkty z Biedronki mogą być – jak zauważa Joanna Kryształ – ułatwieniem i elementem zdrowej, odżywczej diety. Wystarczy zwrócić uwagę na kilka prostych, ale ważnych szczegółów. Posiłek powinien uwzględniać źródła wartościowego białka. Ten makroskładnik hamuje apetyt na słodycze i zapobiega podjadaniu. Sięgaj po kurczaka, łososia, skyr, mozzarellę czy serek wiejski. Zwiększ objętość danego dania, dodając do niego warzywa, zupy, buraki, mieszanki sałat lub owoce. Ten prosty trik to świetny sposób na przedłużenie uczucia sytości.

Patrz na całość dnia, nie jeden produkt. Liczy się całokształt diety, a nie perfekcja w każdym posiłku. Zdrowe odchudzanie to nie 100% kontroli. To umiejętność radzenia sobie w dni, kiedy nie masz czasu, siły i ochoty gotować – zauważa ekspertka w jednym z materiałów udostępnionych w sieci.

