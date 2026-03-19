Pijesz herbatę w takich torebkach? To może trafiać do twojej filiżanki

Jeszcze do niedawna wiele mówiło się o tym, że torebki na herbatę uwalniają szkodliwy dla zdrowia mikroplastik. Producenci wzmacniali je tworzywami sztucznymi, by zwiększyć ich trwałość w kontakcie z wodą i wysokimi temperaturami. Z czasem jednak zaczęli odchodzić od tej praktyki i wprowadzili na rynek torebki roślinne. Ale czy rzeczywiście nowe rozwiązanie jest lepsze od „starego”? Na to pytanie odpowiedziała chemiczka Sylwia Panek, a swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w mediach społecznościowych.

Roślinne torebki na herbatę, czyli jakie?

„Nasze torebki herbaty są pochodzenia roślinnego”. Taki sformułowanie można dostrzec na produktach wielu znanych i popularnych marek. Czytając tego rodzaju sformułowania można odnieść wrażenie, że wspomniane saszetki wytworzono z naturalnych surowców pozbawionych plastiku. Jednak – jak zauważa ekspertka – nie zawsze jest ono słuszne i zgodne z prawdą. Wszak z roślin też można zrobić tworzywa sztuczne.

Przykładem jest polilaktyd PLA, który otrzymuje się np. z trzciny cukrowej. Jest pochodzenia roślinnego, ale nie rozkłada się szybko w naturze. Jeżeli na opakowaniach z PLA widzimy informację, że jest kompostowalny to zazwyczaj w warunkach przemysłowych, a nie w przydomowym kompostowniku. A w gorącej wodzie będzie uwalniał drobinki tak jak plastiki otrzymywane z ropy naftowej – podkreśla Sylwia Panek w jednym z opublikowanych materiałów.

Po jaką herbatę warto sięgać na co dzień?

Nie wszystkie torebki na herbatę określane mianem roślinnych zawierają tworzywa sztuczne. Na opakowaniach często brakuje jednak dokładnej informacji na temat tego, z czego tak naprawdę wytworzono dane saszetki. Samo sformułowanie „surowiec roślinny” nie mówi zbyt wiele. „Ja nie chcę się zastanawiać co producent miał na myśli […] zamiast tego wybieram herbaty luzem” – zaznacza Sylwia Panek. I właśnie to rozwiązanie wydaje się najkorzystniejsze ze zdrowotnego punktu widzenia.

