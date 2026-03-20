W Biedronce dobra kawa „1+1 gratis”. Termin do 21 marca i duże limity

Jeśli kończą ci się zapasy kawy, lepiej zaplanuj szybkie zakupy. Biedronka właśnie rozpoczęła promocje, obok których trudno przejść obojętnie, ale uwaga – czasu jest mało. Możesz zgarnąć ulubione marki za ułamek ceny, więc naprawdę warto się spieszyć. Sprawdziliśmy, co najbardziej opłaca się wrzucić do koszyka. W najnowszej gazetce jest sporo ciekawych promocji.

Tania kawa w Biedronce

W ciągu najbliższych dni w świetnej ofercie dostaniesz kawę mieloną Dallmayr Classic Intense (500 g). To promocja typu 1+1 gratis, co oznacza, że przy zakupie dwóch opakowań drugie otrzymujesz za darmo. Przy zakupie dwóch sztuk płacisz 22,50 zł za opakowanie (zamiast ceny regularnej 44,99 zł). Obowiązuje limit dzienny – maksymalnie 4 opakowania na kartę Moja Biedronka (czyli dwa zestawy 1+1).

W dobrej cenie nabędziesz też wszystkie rodzaje kapsułek kawowych „Delta”. Obowiązuje promocja „4+2 gratis”. Oznacza to, że kupując 6 opakowań kapsułek, 2 najtańsze otrzymujesz gratis. Możesz dowolnie mieszać rodzaje. Powyższe promocje trwają do 21 marca, czyli kończą się w najbliższą sobotę.

Świetna oferta na kawę

W Biedronce do 21 marca kupisz też kawę rozpuszczalną MK Café Premium Gold (175 g) w świetnej ofercie. Kupując ją, otrzymasz zwrot na kartę lub aplikację Moja Biedronka. Można odzyskać nawet do 17,50 zł przy jednym opakowaniu. Cena regularna tej kawy to 34,99 zł.

Podana wartość zwrotu jest wartością właściwą dla cen ogólnopolskich, tj. cen ustalonych i aktualnych dla całej sieci handlowej. Podane wartości zwrotu są wartościami maksymalnymi i mogą różnić się w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie – poinformowała sieć sklepów Biedronka.

Środki można wykorzystać przy kolejnej transakcji, najpóźniej do 31.03.2026 r. Obowiązuje limit dwóch sztuk na kartę Moja Biedronka.

Koniecznie sprawdź, jak przechowywać kawę, żeby długo cieszyć się jej aromatem. Ta wiedza przyda ci się zwłaszcza wtedy, gdy robisz większe zapasy tego produktu.

