W Biedronce nawet 60 procent mniej za dobrą kawę. Uważaj na limity

Najnowsza gazetka Biedronki obfituje w wiele ciekawych ofert. Szczególnie kuszące wydają się te, które dotyczą kawy. Sieć przeceniła wiele znanych i lubianych marek. Obniżki są spore, ale zaoszczędzą tylko „wybrani” konsumenci. Z rabatów skorzystać mogą bowiem wyłącznie klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. To jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić, by kupić tańszą kawę. Sprawdź, co jeszcze musisz zrobić.

Kawy w Biedronce tańsze o 60 procent

Oferta dotyczy wszystkich kaw marek Tchibo oraz Eduscho. Taniej kupisz zarówno te mielone (na przykład Eduscho Family czy Tchibo Exclusive), jak i rozpuszczalne (między innymi Eduscho Family Instant Coffee). Produkty możesz dowolnie ze sobą mieszać i tworzyć rozmaite „zestawy”, zgodne z osobistymi upodobaniami. Pamiętaj jednak, że obniżka nalicza się dopiero przy zakupie co najmniej dwóch opakowań i obejmuje wyłącznie tańszy spośród wybranych towarów. Obowiązuje też limit dzienny – możesz nabyć tylko 4 sztuki kawy (w tym dwa po zmniejszonej cenie) na jedno konto lojalnościowe.

Jakie jeszcze kawy przeceniła Biedronka?

Sieć zorganizowała jeszcze jedną promocję dla wielbicieli „małej czarnej”. Ta oferta obejmuje wszystkie kawy rozpuszczalne marki Cafe d'Or. Jeśli włożysz do koszyka przynajmniej dwa produkty ze wskazanej kategorii, za tańszy z nich zapłacisz 40 procent mniej niż zwykle. Limit dzienny wynosi 6 sztuk (maksymalnie 3 z rabatem). Możesz dowolnie mieszać różne produkty.

Kiedy iść do Biedronki po tanią kawę?

Obie opisane wyżej promocje obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w poniedziałek, a kończą w sobotę. Trwają od 16 do 21 marca 2026 roku. Masz więc sporo czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Nie zwlekaj jednak zbyt długo z zakupami. Produkty będą pewnie szybko znikać z półek.

