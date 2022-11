Jak prawidłowo przechowywać kawę? Sprawdź, czy robisz to dobrze

Specjaliści zgodnie mówią, że nawet najlepiej przechowywana kawa, będzie z czasem tracić swój aromat. Dlatego zawsze najlepszą opcją jest kupowanie takiej ilości, jaką jesteś w stanie zużyć przez 2-3 tygodnie.

Czy można przechowywać kawę w lodówce?

To jeden z najpopularniejszych mitów dotyczących przechowywania kawy. Lodówka to nie jest miejsce dla kawy! Niezależnie od tego, czy mówimy o ziarnach, czy kawie mielonej. Niska temperatura ma rujnujący wpływ na olejki eteryczne zawarte w kawie i przyspiesza jej wietrzenie.

Czy przesypywać kawę do pojemnika?

Wiele osób od razu przesypuje kawę do puszek czy słoiczków. Tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem jest użycie pojemników próżniowych. Nie ma też nic złego w przechowywaniu kawy w oryginalnych opakowaniach, ważne jednak, aby otwartą torebkę zawsze dobrze zabezpieczyć klipsem. Kawę najlepiej przechowywać w suchym miejscu bez dostępu do światła. Trzeba pamiętać, że kawa zawiera w sobie tłuszcze, dlatego tak nie lubi światła i powietrza.

Jeśli przechowujesz kawę w szczelnym pojemniku, zawsze umyj go, nim na nowo uzupełnisz go porcją ulubionej kawy.

Która kawa jest trwalsza – ziarnista czy mielona?

Kawa mielona jest bardziej podatna na zewnętrzne czynniki i tym samym wietrzenie. Nigdy nie dodawaj do mielonej kawy skórek jabłka – czasem można się spotkać z twierdzeniem, że to pomoże dłużej zachować świeżość kawy. Nie jest to prawda.

Kawa ziarnista zawsze dłużej będzie trzymać aromat, dlatego prawdziwi koneserzy aromatycznych ziaren po prostu mielą je tuż przed użyciem.

