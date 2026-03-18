Od 18 marca duże obniżki cen kawy w Dino. Możesz zaoszczędzić nawet 20 zł

Czy dobra „mała czarna” może być tania? Dino udowadnia, że tak. Znana sieć przeceniła właśnie wiele różnych rodzajów kawy. Nie musisz posiadać żadnych kart lojalnościowych ani aplikacji, by skorzystać z obniżek. Wystarczy, że przyjdziesz do sklepu i zrobisz zakupy. Sprawdź, kiedy obowiązuje promocja.

Jakie kawy przeceniło Dino?

W najnowszej gazetce sieci Dino pojawiło się wiele ofert, które z pewnością ucieszą wielbicieli „małej czarnej”. Taniej można kupić między innymi kawę rozpuszczalną Jacobs Krönung (200 g). Jej koszt „spadł” z 41,99 na 27,99 zł. Mniej zapłacisz też za inny produkt z tej kategorii – kawę Rio de Brass Gold. Za opakowanie o wadze 200 gramów zapłacisz tylko 19,75 zł, zamiast niespełna 24 złotych.

Promocja obejmuje również kawę ziarnistą – Pluton Rodzinną (1,1 kg) oraz Tchibo Gold Selection (1 kg). Pierwsza kosztuje teraz tylko 59,99, a druga 69,65 zł. Ceny przed obniżką wyniosły odpowiednio – 69,99 zł i 79,99 zł. Możesz też zaoszczędzić na zakupie kawy mielonej Mocca Fix Gold Woseba. Na opakowanie o wadze 250 gramów wydasz 15,89 zł. Regularny koszt wynosi niespełna 18 złotych.

MK Cafe taniej przy zakupie dwóch

Jeśli włożysz do koszyka co najmniej dwie paczki kawy mielonej MK Cafe Premium (500 g) za każdą ze sztuk zapłacisz tylko 27,79 zł, czyli 10,2 zł mniej niż zwykle. W sumie możesz więc zaoszczędzić ponad 20 zł. Warto podkreślić, że sieć nie nałożyła na kupujących żadnych limitów, jeżeli chodzi o ilość towarów nabywanych w ramach promocji. Możesz wziąć tyle kawy, ile udźwigniesz.

Kiedy iść do Dino po tanią kawę?

Wszystkie opisane wyżej akcje promocyjne obowiązują w tym samym terminie. Trwają przez tydzień. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek (18-24 marca 2026 roku). Teoretycznie na zakupy masz więc całkiem sporo czasu. Nie zwlekaj jednak zbytnio z zakupami, bo istnieje duża szansa, że przecenione produkty będą znikać z półek w bardzo szybkim tempie.

Czytaj też:

Te pierogi z Biedronki zaskoczyły dietetyczkę. „Bardzo dobry skład jak na gotowy produkt”Czytaj też:

Ten jogurt z Lidla zachwycił dietetyczkę. Ma prosty skład i świetnie wspiera jelita