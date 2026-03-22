Dodaj 1 łyżkę do jajek. Jajecznica wychodzi kremowa jak nigdy

Jak zrobić aksamitną jajecznicę? Jedni dodają do niej oliwę, drudzy – starty parmezan. Sposoby są różne. Jednak moim zdaniem najlepiej sprawdza się ten z wykorzystaniem taniego nabiału z lodówki. I wcale nie chodzi o ser. Spróbowałam tego triku raz i już wiem, że szybko z niego nie zrezygnuję.

Co dodać do jajecznicy, by była aksamitna?

Sięgnij po śmietankę o wysokiej zawartości tłuszczu (30 procent). Nie zmieni smaku dania, ale nada mu kremową konsystencję. Wystarczy jedna łyżka na dwa jajka. Dzięki temu prostemu zabiegowi nie będziesz już musiała używać masła czy innego tłuszczu podczas smażenia, a jajecznica będzie rozpływać się w ustach. Pamiętaj, że taka wersja śniadaniowego klasyka jest dość kaloryczna, więc lepiej nie dorzucaj do niego boczku, kiełbasy czy innych tego typu dodatków, zwłaszcza jeśli dbasz o linię i zależy ci na zachowaniu szczupłej sylwetki.

Jak zrobić jajecznicę ze śmietanką?

Do miski wybij jajka, dodaj śmietankę i przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj. Następnie wylej masę na rozgrzaną patelnię. Najlepiej sprawdzi się ta z nieprzywierającą powłoką. Smaż całość na „małym ogniu”. Cały czas mieszaj do momentu aż jajecznica się zetnie.

Wskazówka: Jeśli nie masz pod ręką śmietanki kremówki, zamień ją na kwaśną śmietanę (18 procent tłuszczu). Pamiętaj jednak, że ta zmieni nieco smak samej jajecznicy. Danie stanie się bardziej kwaskowe.

Z czym podawać jajecznicę ze śmietanką?

Do jajecznicy ze śmietanką najlepiej pasuje świeże, chrupiące i aromatyczne pieczywo. Zamiast „białego”, wybierz pełnoziarniste. Zawiera więcej błonnika, dzięki czemu zapewni ci uczucie sytości na dłużej. Jednocześnie usprawni pracę jelit. Możesz też sięgnąć po inne zdrowe dodatki, na przykład szczypiorek, rzodkiewkę czy pomidory.

