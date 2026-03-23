Masło na kanapkach to przeżytek. Ekspertka wskazała 4 zdrowsze zamienniki z Biedronki

Wiele osób zaczyna dzień od pieczywa z masłem i dodatkiem wędliny lub sera. To szybkie i wygodne rozwiązanie, ale nie najlepsze dla zdrowia. Specjalności od żywienia radzą, by ograniczyć udział masła w codziennej diecie. Możesz zacząć na przykład od zmiany smarowidła do pieczywa.

Na rynku znajdziesz wiele artykułów spożywczych, które świetnie się sprawdzą w roli zastępstwa. Agnieszka Pocztarska, twórczyni portalu Czytamy Etykiety ma czterech niekwestionowanych „faworytów”. To produkty z oferty Biedronki.

Najlepsze „zamienniki” masła w Biedronce

Na liście zakupów ekspertki często pojawia się serek kanapkowy lekki Almette. Jest to jedna z najlepszych opcji, ponieważ ma prosty skład, a jednocześnie zawiera znacznie mniej kalorii i tłuszczu w porównaniu do standardowych serków tego typu. Stugramowa porcja dostarcza zaledwie 109 kcal. Jednocześnie syci na długo, dzięki wysokiej zawartości białka (13 gramów).

Ekspertka chętnie sięga również po smalec z fasoli marki Go Vege z jabłkiem i cebulką. Świetnie zaspokaja głód. „Warto podać go z jakimś źródłem białka, na przykład plastrami mozzarelli albo tofu” – radzi ekspertka w opublikowanym nagraniu. Dobrym rozwiązaniem „na szybko” jest także guacamole Vital. Wyróżnia je duża ilość awokado – 97 procent. Smakuje jak domowe i jest bardzo dobrze przyprawione.

Na końcu moje ulubione pasty Wawrzyniec. Do wyboru jest kilka różnych opcji a każda z nich ma prosty skład i pyszny smak – zauważa Agnieszka Pocztarska.

Domowe pasty do kanapek zamiast masła

Gotowe produkty mogą być bardzo dobrym wyborem, ale jeszcze lepszym rozwiązaniem – z dietetycznego punktu widzenia – są pasty przygotowane w domu. Wystarczy kilka składników, by stworzyć coś naprawdę wartościowego. Jedna z najprostszych opcji to smarowidło na bazie jajek. Trzeba tylko je ugotować, rozdrobnić, a następnie połączyć z odrobiną jogurtu naturalnego i szczypiorku. Doskonale sprawdzi się również pasta twarogowa. Tego typu ser świetnie komponuje się z wieloma różnymi dodatkami, dzięki czemu za każdym razem może smakować nieco inaczej. Warto pamiętać, że takie rozwiązania nie tylko urozmaicają dietę, ale też pomagają ograniczyć ilość tłuszczów nasyconych w jadłospisie.

