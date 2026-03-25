Kardiolog wskazuje 2 produkty. Jedz codziennie, a serce będzie jak dzwon

Nasze serce to w dużej mierze odzwierciedlenie tego, co ląduje na naszym talerzu. To nie magia ani genetyka, nad którą nie mamy kontroli – to codzienne, prozaiczne wybory decydują o kondycji naczyń krwionośnych. Zamiast myśleć o „diecie” jako o liście wyrzeczeń, warto spojrzeć na jedzenie jak na „paliwo” dla naszego ciała. Solidna dawka kwasów omega-3 z tłustych ryb, garść orzechów zamiast przetworzonych przekąsek czy zamiana białego pieczywa na pełne ziarno to najprostsze, co możemy zrobić, by uniknąć problemów z ciśnieniem czy cholesterolem w przyszłości.

Te 2 produkty poleca kardiolog

Kardiolog Anna Bartusiak-Chatys w opublikowanym wpisie na Instagramie poleca śródziemnomorski model żywienia, by cieszyć się zdrowiem serca. Z tej diety na szczególną uwagę zasługują dwa produkty. Pierwszy z nich to oliwa z oliwek.

Obok ryb to drugi droższy produkt w kuchni, ale nie oszczędzam na oliwie, bo znam jej prozdrowotne właściwości – zauważyła ekspertka.

Oliwa z oliwek to jedno z najzdrowszych źródeł tłuszczu w diecie, co potwierdzają liczne badania epidemiologiczne. Jej unikalność wynika przede wszystkim z wysokiej zawartości kwasu oleinowego oraz polifenoli, które wykazują silne działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Drugim produktem są pomidory.

W sezonie pomidory są moim głównym pożywieniem. Jesienią smażę i wekuję na zimę. Sos bogaty w prozdrowotny likopen stanowi bazę zimowych potraw – wyjaśniła specjalistka.

Najważniejsze zalecenia diety śródziemnomorskiej

Ekspertka podała też najważniejsze zasady diety śródziemnomorskiej, które możemy również przełożyć na nasz polski klimat. Przede wszystkim są to posiłki świeże, oparte na sezonowych warzywach, owocach, węglowodanach złożonych, strączkach, rybach, chudym mięsie. Głównym tłuszczem, jakiego używamy, powinna być wspomniana oliwa z oliwek. Świetną przekąską będą orzechy jako źródło kwasów jednonienasyconych.

Ważne jest też ograniczenie mięsa czerwonego na rzecz drobiu, ryb, roślin strączkowych. Należy również zrezygnować z żywności przetworzonej, cukru, słodzonych napojów. Specjalistka przypomina również, że ważne jest przygotowanie i spożywanie jedzenia z bliskimi, w spokojnej, radosnej atmosferze.

